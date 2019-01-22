Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
+2
Поста
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.01.2019 в 16:10

Владимир Добрынин покидает пост генерального директора Yota

Он займется собственными международными проектами

5

Владимир Добрынин принял решение об уходе с поста генерального директора Yota. Он планирует заняться собственными международными проектами, сообщили в пресс-службе компании.

Исполняющим обязанности генерального директора назначен финансовый
директор Yota Саид Мунаев.

Владимир Добрынин занимал пост операционного директора Yota с 2015, а в ноябре 2016 года был назначен на должность генерального директора.

«Компания благодарна Владимиру за совместную работу, кандидатура нового генерального директора будет представлена в ближайшее время», — прокомментировали Sostav уход генерального директора в Yota.

Yota
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.