Владимир Добрынин покидает пост генерального директора Yota

Владимир Добрынин принял решение об уходе с поста генерального директора Yota. Он планирует заняться собственными международными проектами, сообщили в пресс-службе компании.

Исполняющим обязанности генерального директора назначен финансовый

директор Yota Саид Мунаев.

Владимир Добрынин занимал пост операционного директора Yota с 2015, а в ноябре 2016 года был назначен на должность генерального директора.

«Компания благодарна Владимиру за совместную работу, кандидатура нового генерального директора будет представлена в ближайшее время», — прокомментировали Sostav уход генерального директора в Yota.