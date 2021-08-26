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26.08.2021 в 15:45

Yoola и eHold запустили блокчейн-платформу для креаторов и их поклонников

Пользователи смогут поддержать авторов с помощью внутренней криптовалюты

Компания по работе с инфлюенсерами Yoola и разработчик технических решений eHold создали платформу WeWay на базе блокчейна. Она предназначена для взаимодействия креаторов и их поклонников. Пользователи смогут обмениваться цифровыми продуктами, используя внутреннюю криптовалюту Fan Token, рассказал Sostav представитель Yoola.

Платформа предлагает авторам следующие продукты:

  • NFT (Non-fungible tokens, невзаимозаменяемые токены) — криптоактив, который представляет собой сертификат, подтверждающий уникальность цифрового объекта.
  • Еxperience (впечатления) — возможность для поклонников лично взаимодействовать с креаторами, например, провести совместную тренировку или поехать в путешествие с группой людей и любимым блогером.
  • Фандрайзинг — креаторы могут организовать сбор пожертвований на различные цели.
  • Fan petitions — подписчики могут создавать петиции и влиять на действия автора: «если идею поддержат много пользователей, то креатор обязательно обратит на нее внимание», — поясняют авторы проекта.

К WeWay подключились блогеры-партнеры Yoola, среди которых Coffi (7,88 млн подписчиков на YouTube), Александр Кондрашов (1,53 млн подписчиков), HomeAnimations (7,03 млн подписчиков).

Эяль Баумель, CEO Yoola:

‎C помощью WeWay между блогерами и их фанатами практически не будет коммуникационных барьеров. Блогеры научатся лучше понимать свою аудиторию, напрямую общаться с поклонниками и даже вдохновляться идеями, которые будут предложены их подписчиками. В свою очередь, поклонники смогут понять, насколько сложным и трудоемким иногда бывает процесс создания контента, а также поддержать инициативы любимого автора и почувствовать себя частью его истории.

Ранее китайская Alibaba Group запустила онлайн-площадку для торговли NFT. Соответствующий раздел уже открылся на Alibaba Auction. Все токены выпущены на блокчейне New Copyright Blockchain, поддерживаемой правительством провинции Сычуань.

Yoola
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