Канье Уэст создаст «Йекостистему»

Канье Уэст подал множество заявок на товарные знаки для создания продуктов, которые войдут в «Йекостистему» (Yecosystem). Это будет предприятие с суббрендами, которое будет продавать продукты питания и напитки в фирменных магазинах под брендом Yecosystem. Компания также подала заявки на производство фильмов, телесериалов и онлайн-медиа с контентом на темы красоты, моды, актёрского искусства и музыки, пишет Rolling Stone.

Кроме того, с новой экосистемой будут связаны благотворительные проекты рэпера в области репродуктивного здоровья, детского образования и биологического клонирования.

Один из источников издания полагает, что Уэст намерен создать масштабный проект — его идея находится в одном ряду с идеями Стива Джобса, Илона Маска и Джеффа Безоса. Собеседник заявил, что Уэст хочет создать такую компанию, которая изменит мир к лучшему.

Команда Уэста зарегистрировала на имя Yecosystem домен с почтовым сервером. При этом название может измениться, среди других вариантов бренда, на которые рэпер подавал заявки: Yzyverse, Yxyverse и Yeezyverse.

Названия отсылают к новому имени артиста — Йе (Ye). В октябре прошлого года суд разрешил ему сменить имя. В 2018 году рэпер назвал себя так в соцсетях, с тех пор он часто использует псевдоним в своих публичных обращениях. В этом же году вышел альбом Уэста пол названием Ye. Ранее артист отмечал, что слово ye, означающее «ты» на среднеанглийском языке часто используется в Библии.