Соцсеть ЯRUS составила топ-5 популярных музыкальных жанров в приложении

Социальная сеть ЯRUS изучила, какие жанры музыки больше всего востребованы аудиторией приложения. В топ-5 вошли поп, рок, танцевальная и электронная музыка, а также русский шансон, рассказали Sostav в компании.

ЯRUS.Музыка собирает в сервисе малоизвестных независимых исполнителей, которым дает возможность донести свое творчество до 6 млн пользователей. Любой зарегистрированный в соцсети пользователь может добавить свой трек и получить признание.

1. Популярная музыка — 3 млн прослушиваний

В этом жанре чаще всего включают композиции Елены Садовской, которая в этом году стала лауреатом конкурса «Золотое перо Руси-2022» как автор-исполнитель своих песен из альбома «А я люблю свою Россию». Однако пользователям ЯRUS больше полюбился ее сборник «Краденое счастье». Попали в сердца публики и популярные танцевальные мелодии от исполнителя с творческим псевдонимом ViktorEnigma. За октябрь его композиции открывали почти 64 тыс. раз.

2. Танцевальная музыка — около 2 млн

Главными звёздами этого направления в сервисе стали ViktorEnigma и Aslan Charkazi. Альбом последнего «Моя душа» вошёл в десятку самых прослушиваемых сборников октября, набрав почти 20 тыс. прослушиваний. Кроме того, с каждым днём растет число поклонников альбома «Танцуй» с одноименным синглом певицы Юланы.

3. Рок-музыка — 1,76 млн

Аудитория поклонников рок-музыки в социальной сети ЯRUS тоже велика. После размещения в приложении популярность пришла к группе «ГештальТ», которую ежемесячно включают не менее 30 тыс. раз. В авангард этого направления также входят Юрий Кильяков, Иван Рябинкин и проект D-V-R.

4. Электронная музыка — 1,7 млн

Четвертая строчка рейтинга с весьма внушительной и постоянно растущей аудиторией. Чаще всего слушают мультижанрового исполнителя ViktorEnigma и Dmitriy Rs, чьи треки в октябре воспроизвели более 42 тыс. раз.

5. Русский шансон — 1,45 млн

В этом направлении звёздный статус приобрёл заслуженный писатель России и автор-исполнитель Виталий Лиходед. Его песни и альбом «Подари мне рассвет» занимают третье место у слушателей среди всех жанров и исполнителей.

Кирилл Устинов, менеджер проекта ЯRUS.Музыка: У нас молодой сервис и мне нравится, как он развивается. Каждый день наша библиотека пополняется новыми интересными исполнителями. Сейчас наши основные усилия направлены на создание возможностей для продвижения внутри приложения и обратную связь между музыкантом и разработчиком.

Музыка стала одним из самых популярных разделов в соцсети ЯRUS. Этому способствует широкий выбор жанров и тематических подборок. Таких как «Под настроение», «Для тренировок», «На все случаи», «Особый повод» и «Для детей». За своё творчество музыканты могут сразу получить денежное вознаграждение от поклонников через специальный сервис монетизации.