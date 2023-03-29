Многодетная мама-блогер стала десятимиллионным пользователем ЯRUS

Многодетная мама Марина Храпенкова стала десятимиллионным пользователем российской соцсети ЯRUS. Как активный автор, она заинтересовалась российской платформой ЯRUS для монетизации контента. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе социальной сети.

«О социальной сети ЯRUS я узнала от подруги. Мне стало интересно, как она работает, что из себя представляют внутренние алгоритмы платформы. Для меня это новая соцсеть, и я только пытаюсь разобраться. Поэтому хочу узнать ЯRUS получше», — рассказала Храпенкова.

Мама трёх сыновей выкладывает посты по настроению. Пока дети в детском саду, она занята работой, деловыми встречами и поездками. В вечернее время всё ценное время достаётся любимым мальчикам: двум близнецам и их младшему брату.

Инфлюенсер считает, что сейчас на иностранных платформах неоднозначная ситуация. С одной стороны, популярные авторы уже обеспечили себя подписчиками, а с другой — алгоритмы приложений скрывают новые посты россиян. «Запрещённая социальная сеть не видит новые публикации. Их просто прячут, они не появляются в рекомендациях. В такой ситуации стало тяжело вести блог», — говорит Храпенкова.

В условиях закрытия некоторых YouTube-каналов перед пользователями также встаёт вопрос о переходе на площадку, которая могла бы соответствовать привычной монетизации. Руководство российской социальной сети ЯRUS уверено, что система поощрения платформы составит конкуренцию иностранным сервисам. Такого же уровня дохода известные отечественные инфлюенсеры смогут достигнуть, если регулярно будут публиковать уникальный контент.

В приложении ЯRUS нет ограничений на подключение монетизации. С момента регистрации пользователи могут начать зарабатывать вне зависимости от числа подписчиков. Вознаграждение доступно за уникальные просмотры видеороликов и сюжетов. Каждая тысяча уникальных просмотров видео принесет 50 монеток, а за короткие вертикальные видео ЯRUS зачислит 20 монеток.