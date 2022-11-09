Пользователи ЯRUS чаще всего интересуются экономикой и армейской тематикой

По количеству просмотров за октябрь 2022 года среди аудитории социальной сети ЯRUS лидирует категория «Армия», рассказали Sostav в соцсети. При этом больше всего в ленту пользователей поступает новостей, связанных с чрезвычайными происшествиями.

По данным ЯRUS, в лидерах по просмотрам находится категория контента на армейскую тематику с долей 34% от общего количества просмотров. Второе место у политических статей — 22%. На третьем месте чрезвычайные происшествия, которыми интересуются 15,5% пользователей приложения ЯRUS. На экономику приходится 9,8%. Дальше располагается шоу-бизнес, на долю которого приходится 8,5%. Заметное падение просмотров начинается с новостей здоровья (3,2%). Спортивную хронику просматривает только 1,82% пользователей, за наукой следит 1,6%. На категории «авто», «культура» и «кино» в совокупности приходится 3,25% пользовательского интереса.

За последний месяц пиковые показатели просмотров пришлись на 19 и 23 октября. По времени суток активность пользователей в приложении приближается к максимальным значениям с 12:00 до 16:00.

Новости в приложении ЯRUS делятся на 11 категорий: политика, ЧП, шоу-бизнес, спорт, экономика, армия, наука, авто, культура, здоровье, кино. В сутки в ленту поступает около 70 тыс. новостей с более чем 10 тыс. информационных источников, включая крупные Telegram-каналы.

За прошедший месяц больше всего статей в приложении пришлось на чрезвычайные происшествия. Их доля составила 27% от общего объема новостей. На второй позиции с заметным отрывом экономика — 15,5%. Ровно 15% приходится на армейскую тему. У спорта, политики и культуры примерно по 10% от поступающих в ленту новостей. На здоровье приходится 6%. У шоу-бизнеса 4,8%. Автомобильная и научная темы составляют чуть больше 2,5% от общего информационного потока. С 1,5% рейтинг замыкает категория «кино».

Постоянно усиливая команду разработки, ЯRUS создал удобный и отвечающий запросам пользователей новостной агрегатор. Как рассказали в соцсети, «ЯRUS. Новости» решают еще одну важную задачу — накапливают базу данных, в которой на сегодняшний день уже более 75 млн статей. Это позволяет использовать сервис в том числе как инструмент для бизнес-аналитики.