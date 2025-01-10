Yappy выпустило рекламную кампанию с блогером Владом Глентом

Запоминающийся мотив в жанре Hyperpop и яркие динамичные кадры, которые лежат в основе рекламной кампании, подчеркивают разнообразие ленты приложения: от аниме и обзоров до бьюти и ASMR. Главная идея рекламы — показать зрителям, что в Yappy каждый найдет контент на свой выбор и развлечения по любым направлениям: в библиотеке видеоплатформы собраны миллионы видео, а также музыка и игры.

Одним из главных героев стал видеоблогер Влад Глент. Вместе с Yappy он провел серию масштабных проектов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге. Yappy регулярно поддерживает своих авторов: в прошлом году героями проекта стали самые яркие япперы. В новой кампании также приняли участие авторы приложения, каждый из которых представил определенную категорию контента.

Ролики с япперами показывали на федеральных телеканалах, баннерах, остановках, в школах, вузах и социальных сетях. Также наружная реклама была размещена на здании института «Гидропроект» в Москве — одном из самых крупных вертикальных медиафасадов России и Европы.