Настя Ивлеева доказала, что в Yappy нет блогеров

«Говорят, в Yappy нет блогеров — и да, это правда», — начинает свой рассказ блогер и телеведущая Настя Ивлеева. Затем она отправляется в гости к представителям разных профессий, чтобы объявить: здесь есть только реальные люди! Среди них — фермер Кирилл Степанов, пожарный Сергей Черкасов и другие. Слоган «Будь настоящим в Yappy» напоминает о том, что на платформе можно рассказывать о любимом деле — музыке, искусстве, спорте, вождении авто и даже спасении людей, тем самым «умножая» свою популярность и возможности для творчества.

Настя Ивлеева: Я сама пришла к крупным проектам благодаря блогингу. Когда я начала развиваться как блогер, почувствовала себя свободнее, ведь я делала то, что нравится. Yappy — новая видеоплатформа, и мне было интересно узнать, как они поддерживают молодых авторов. Мне кажется, классно, что на платформе много ребят рассказывают о своей профессии, своем деле, и при этом могут, например, стать лицами федеральной кампании или зарабатывать на своих креативных роликах.

Рекламная кампания стартует 14 августа и продлится месяц. В тизере пользователи увидят мишку Yappy, дизайн которого создал современный художник, и деревянного гуся. Из тизера аудитория узнает, что гусь тоже станет героем кампании — далее он появится в реальном обличии в визуалах с Настей Ивлеевой и блогерами. Рекламные ролики с главными лицами кампании можно будет увидеть на телевидении, наружная реклама появится на билбордах и в сити-форматах в Москве, Санкт-Петербурге и в регионах.