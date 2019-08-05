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05.08.2019 в 15:15

Японские производители представили летающий автомобиль

Он похож на огромный квадрокоптер

Bloomberg

Японский производитель электроники NEC Corp. в понедельник, 5 августа, продемонстрировал в пригороде Токио летающий автомобиль, сообщает издание Bloomberg. Машину, похожую на огромный беспилотник, в воздух поднимают четыре винта.

Представленный автомобиль работает от батареи. Его габариты: длина модели составляет около 3,9 метра, ширина — 3,7 метра, высота — 1,3 метра, а вес — около 150 килограммов. Он поднялся в воздух на три метра и продержался примерно минуту. Пассажиров на борту не было.

Как отмечает издание, японское правительство очень заинтересовано в создании и скорейшем введении в эксплуатацию летающих автомобилей. Это связано с тем, что Япония проиграла гонку в создании электрокаров и сервисов поездок.

Планируется, что летающие автомобили начнут доставлять грузы не позднее 2023 года и перевозить пассажиров в Японии ближе к 2030 году.

Bloomberg Bloomberg

Кодзи Окада, лидер проекта в NEC:

Япония является густонаселенной страной, и это означает, что летающие автомобили могут значительно облегчить нагрузку на дорожное движение. Мы позиционируем себя как средство обеспечения воздушной мобильности, предоставления данных о местоположении и создания инфраструктуры связи для летающих автомобилей.

летающий автомобиль
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