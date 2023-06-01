Сервис такси Yango от «Яндекса» отнял часть рынка у Uber в ОАЭ

Сервис такси от Yango, бренда компании «Яндекс», завоевывает рынок в Дубае у американского Uber, сообщает Bloomberg.

Количество поездок, заказанных через приложение, составляет от 4% до 8% всех поездок в Дубае. Аудитория сервиса расширяется, хотя проект был ориентирован для россиян, проживающих в ОАЭ.

В Дубае Yango активно продвигается через различные маркетинговые и рекламные каналы: долгое время ярко-красный рекламный щит с логотипом компании украшал главную дорогу города. В январе этого года Yango разместила свой логотип на небоскребе «Бурдж-Халифа». Кроме того, в апреле компания запустила свою собственную курьерскую службу, вступив в конкуренцию с уже устоявшимися местными сервисами доставки, такими как Aramex и iMile Delivery.

Компания активно расширяет штат. Некоторые сотрудники из Careem и SWVL перешли работать в дочернюю компанию «Яндекса», отмечает Bloomberg со ссылкой на LinkedIn.

По словам регионального генерального менеджера Yango Ислама Абдул Карима, количество поездок в Yango растёт в среднем примерно на 20% в неделю.