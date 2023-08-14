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14.08.2023 в 11:00

YandexGPT научилась выделять главное из отзывов покупателей о товарах

Пользователи «Поиска» и «Яндекс Маркета» смогут кратко узнать «плюсы» и «минусы» выбранной позиции

«Яндекс» научил нейросеть YandexGPT обобщать информацию из отзывов покупателей в кратком списке «плюсов» и «минусов». Пользователи «Поиска» смогут узнать, на что обратить внимание при выборе товаров и за что заинтересовавшие позиции хвалят и ругают чаще всего. Также обобщённые отзывы появились на «Яндекс Маркете». Об этом Sostav сообщил представитель компании.

Фото: «Яндекс» Фото: «Яндекс»

Как отметили в «Яндексе», результат работы YandexGPT можно увидеть в карточках товаров в обоих сервисах. Оценить список «плюсов» и «минусов» от нейросети и пожаловаться, если он некорректный, можно с помощью кнопок под ним. В «Поиске» он появляется, если ввести запрос с названием конкретной модели устройства. По клику на каждое из преимуществ и недостатков в «Поиске» открываются отзывы, где упоминается эта особенность.

Ранее «Яндекс Маркет» добавил возможность создавать описание товаров с помощью разработанной компанией языковой модели YandexGPT (YaLM 2.0).

Отмечалось, что YaGPT использует данные о товаре, которые продавец передал «Маркету». Чем больше характеристик указано, тем «качественнее» получится описание. Если у товара уже есть описание — YaGPT подготовит на его основе новое.

Яндекс Яндекс.Маркет YandexGPT
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