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15.06.2023 в 11:30

«Яндекс» добавил нейросеть YandexGPT в приложение «Шедеврум»

Пользователи могут получить в ответ на текстовый запрос посты с заголовком и иллюстрацией

«Яндекс» добавил в приложение для генерации изображений «Шедеврум» разработанную компанией языковую модель YandexGPT (YaLM 2.0). Как пояснил Sostav представитель «Яндекса», теперь пользователи могут получить в ответ на текстовый запрос не только картинки, «но и содержательные посты с заголовком и подходящей по смыслу иллюстрацией».

С помощью YandexGPT в «Шедеврум» можно написать короткий рассказ, сочинить слоган, объявление, приглашение на вечеринку или «просто придумать весёлую шутку». Нейросети сформулируют заголовок и предложат варианты обложек — изображений, ранее сгенерированных пользователями «Шедеврума».

Фото: «Яндекс» Фото: «Яндекс»

Готовые посты публикуются в общей ленте, где пользователи могут ставить им лайки, смотреть популярные работы и подписываться друг на друга, уточнили в компании.

«Яндекс» представил бета-версию приложения «Шедеврум» в начале апреля. В день запуска оно возглавило топ российского App Store. На текущий момент пользователи скачали приложение почти 3,5 млн раз. В мае «Яндекс» добавил в «Шедеврум» подписки на авторов.

Впервые YandexGPT стал доступен 17 мая в новом режиме виртуального помощника «Алисы». Нейросеть обучалась на суперкомпьютерах «Яндекса», она изучила огромное количество общедоступных материалов и сотни тысяч содержательных текстов. Технология работает в режиме тестирования: нейросеть может ошибаться в фактах.

Яндекс YandexGPT
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