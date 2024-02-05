Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд рублей

Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 млрд руб. консорциуму частных инвесторов. Сумма сделки учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Об этом говорится в сообщении компании.

Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс» — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на Московской бирже. Генеральным директором «Яндекса» останется Артём Савиновский. Компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии.

При этом «Яндекс» предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 года.

Отмечается, что «Яндекс» продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.

Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Кроме них в консорциуме ещё четыре пайщика — структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы «Лукойл» и предпринимателя Александра Рязанова. Доли пайщиков не называются, но в компании указали, что ни у одного из них нет контроля.

«Лукойл» подтвердил участие в сделке по реструктуризации «Яндекса». Доля нефтекомпании составит около 10%.

«Консорциум.Первый» сможет номинировать шесть из десяти членов Совета директоров МКАО «Яндекс». Ещё двух сможет выдвинуть «Фонд менеджеров», недавно созданный в Калининграде, а остальных — Фонд общественных интересов.

Как пояснили в компании, после одобрения собрания акционеров Yandex N.V. и получения всех регуляторных разрешений ЗПИФ может предложить держателям акций класса «А» различные опции по их позициям в ценных бумагах. «Это может позволить розничным инвесторам стать акционерами МКАО «Яндекс» после выхода компании на Московскую биржу», — уточнили там.

Команда менеджеров «Яндекса» сохранит за собой управление компанией и право принятия ключевых решений. Для этого создан «Фонд менеджеров». Он получит специальные права и «право вето при принятии решений по особым вопросам» на совете директоров и общем собрании акционеров. В числе таких вопросов — существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в уставе.

Также отмечается, что согласовать сделку по продаже бизнеса «Яндекса» должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы. Закрытие сделки пройдёт в два этапа, первый — в первом полугодии 2024 года, второй — через семь недель после.

В письме руководства «Яндекса» сотрудникам говорится, что «2022 год дал понять, что конструкция, при которой крупнейшая IT-компания в России имеет прописку в Нидерландах и ею владеют западные акционеры, больше нежизнеспособна, и её придется менять».



Сейчас капитал Yandex N.V. разделён между семейным трастом его основателя Аркадия Воложа Lastar (8,5%) и сотрудниками компании (3,2%), 87,6% находятся в свободном обращении. Основные владельцы голосующих акций Yandex N.V. — Lastar, куда Волож передал свою долю (45,1%), другие члены совета директоров и сотрудники компании (8,4%).