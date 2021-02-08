«Яндексу» грозит штраф за рекламу сайтов-двойников Росреестра

ФАС ведомство возбудило дело в отношении «Яндекса» по жалобе Росреестра. Компанию уличили в рекламе посреднических услуг по подготовке выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщает «Коммерсант».

Поисковый сервис компании при запросе «получить выписку из ЕГРН» выдавал ряд ссылок с пометкой «реклама», ведущих на сайты, продающие выписки. При этом такие услуги по закону может оказывать только Росреестр, а перепродажа государственных услуг посредниками не предусмотрена. Служба видит в действиях «Яндекса» нарушение закона «О рекламе», по которому компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

В июле 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий перепродажу третьими лицами выписок из ЕГРН, в том числе через сайты-двойники. Такие сайты уже блокировались Роскомнадзором. В Росреестре отметили, что судебная практика подтверждает незаконность оказания услуг по продаже выписок ЕГРН сторонними организациями, но из-за контекстной рекламы именно таких сервисов ФАС до сих пор дела не возбуждала.

Опрошенные изданием юристы разошлись в оценках перспектив дела в отношении «Яндекса». Юрист BGP Litigation Илья Кожевников отметил, что возможность «перепродажи» государственных услуг через посредников действительно не предусмотрена законом, а значит, и реклама таких предложений может быть признана нарушением. В то же время передача легально полученной информации не запрещена, отмечает управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.

Ранее «Яндекс» подал иск к ФАС, в котором решил оспорить постановление о штрафе в 350 тыс. руб. за нарушение закона «О рекламе». Штраф компании был выписан за неполноту сведений в контекстной рекламе, размещенной в ее сети сторонним продавцом.