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02.04.2023 в 18:50

«Яндекс» добавил группы вкладок в мобильный браузер

Новая функция доступна в свежих версиях «Яндекс Браузера» для Android и iOS

В «Яндекс Браузере» на Android и iOS появилась возможность создания группы вкладок, которые облегчат навигацию между страницами и позволят быстрее находить среди них нужные. О нововведении сообщается в блоге команды браузера.

Разработчики отметили, что каждый третий пользователь «Яндекс Браузера» держит открытыми больше 20 страниц. Группы помогут систематизировать вкладки и разделить задачи по типам.

Группы можно создать и увидеть в верхней части главного экрана или в менеджере вкладок. Им можно давать любые названия, в том числе с помощью эмодзи.

В «Яндексе» отмечают, что группы вкладок уже давно есть в браузере на компьютере, но компания стремится к тому, чтобы со временем «Браузер» стал единым пространством для всех устройств пользователя: «Сейчас мы работаем над синхронизацией: чтобы можно было начать изучать информацию на домашнем компьютере, продолжить с того же места на телефоне, а закончить на офисном ноутбуке».

Яндекс браузер
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