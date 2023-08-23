«Яндекс» запустил арт-проект в поддержку людей с особенностями развития

Сервис «Яндекс Go» и фонд «Яндекса» «Помощь рядом» запускают совместный арт-проект «Глазами разных». В его рамках более 100 автомобилей партнёров «Яндекс Go» в Москве и Санкт-Петербурге будут оклеены работами художников — подопечных благотворительных организаций «Перспективы», «Обнажённые сердца», «Турмалин», «Простые вещи», «Антон тут рядом», «Синдром любви» и «Даунсайд Ап».



В поддержку «Глазами разных» «Яндекс» также снял ролик, в котором приняли участие два художника с особенностями развития — подопечный благотворительной организации «Перспективы» Кирилл Шмырков и Сергей Куркин, участник программ и социальных мастерских фонда «Даунсайд Ап». Кроме того, в Москве на территории парка Горького, ВДНХ и дизайн-завода «Флакон» появятся арт-объекты на базе работ художников.

Цель проекта — поддержать людей с особенностями развития и привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются.

На креслах такси размещён QR-код — он ведёт на сайт «Глазами разных», где указана информация о фондах и художниках, их работы, а также форма сбора средств для подопечных. Собранные деньги будут распределены между фондами, которые поддерживают людей с особенностями развития. «Яндекс» увеличит вдвое сумму пожертвований от пользователей.

Светлана Воронина, руководитель социальных проектов «Яндекс Go»: Команда «Яндекс Go» постоянно дорабатывает возможности сервиса, чтобы сделать его доступным для всех, в том числе для людей с ограничениями здоровья. Очень важно, чтобы они были интегрированы в общество, а общество принимало их. Проект „Глазами разных“ — это ещё один способ привлечь внимание к проблемам людей с особенностями развития и поддержать фонды, помогающие им.