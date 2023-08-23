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23.08.2023 в 13:00

«Яндекс» запустил арт-проект в поддержку людей с особенностями развития

На автомобилях разместили рисунки подопечных благотворительных фондов

Сервис «Яндекс Go» и фонд «Яндекса» «Помощь рядом» запускают совместный арт-проект «Глазами разных». В его рамках более 100 автомобилей партнёров «Яндекс Go» в Москве и Санкт-Петербурге будут оклеены работами художников — подопечных благотворительных организаций «Перспективы», «Обнажённые сердца», «Турмалин», «Простые вещи», «Антон тут рядом», «Синдром любви» и «Даунсайд Ап».

В поддержку «Глазами разных» «Яндекс» также снял ролик, в котором приняли участие два художника с особенностями развития — подопечный благотворительной организации «Перспективы» Кирилл Шмырков и Сергей Куркин, участник программ и социальных мастерских фонда «Даунсайд Ап». Кроме того, в Москве на территории парка Горького, ВДНХ и дизайн-завода «Флакон» появятся арт-объекты на базе работ художников.

Цель проекта — поддержать людей с особенностями развития и привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются.

На креслах такси размещён QR-код — он ведёт на сайт «Глазами разных», где указана информация о фондах и художниках, их работы, а также форма сбора средств для подопечных. Собранные деньги будут распределены между фондами, которые поддерживают людей с особенностями развития. «Яндекс» увеличит вдвое сумму пожертвований от пользователей.

Светлана Воронина, руководитель социальных проектов «Яндекс Go»:

Команда «Яндекс Go» постоянно дорабатывает возможности сервиса, чтобы сделать его доступным для всех, в том числе для людей с ограничениями здоровья. Очень важно, чтобы они были интегрированы в общество, а общество принимало их. Проект „Глазами разных“ — это ещё один способ привлечь внимание к проблемам людей с особенностями развития и поддержать фонды, помогающие им.

Екатерина Таранченко, исполнительный директор благотворительной организации «Перспективы»:

Для благотворительной организации „Перспективы“ участие в проекте — это хороший эксперимент, который позволяет креативно представить в городском пространстве наших подопечных художников, людей с тяжёлой инвалидностью. А также даёт возможность через искусство поговорить с обществом о социальных проблемах. О том, как важно видеть в людях с инвалидностью не диагнозы, а человеческие качества и таланты — и помогать им раскрываться.

«Яндекс» запустил арт-проект в поддержку людей с особенностями развития «Яндекс» запустил арт-проект в поддержку людей с особенностями развития «Яндекс» запустил арт-проект в поддержку людей с особенностями развития «Яндекс» запустил арт-проект в поддержку людей с особенностями развития «Яндекс» запустил арт-проект в поддержку людей с особенностями развития
Яндекс Креатив Благотворительность Яндекс Go помощь рядом
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