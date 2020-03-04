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04.03.2020 в 07:35

«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельную компанию

Регистрация стала доступна всем пользователям

Российский поисковик «Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельное юридическое лицо. Новое предприятие получило название «ИИ-Технологии», сообщает vc со ссылкой на сообщение компании.

«Яндексу» принадлежит 49% уставного капитала новой компании, ещё 48% досталось руководителю проекта «Аура» Герману Цареву, а по 1,5% другим физическим лицам. Адрес соцсети «Аура» изменился — теперь она доступна в домене aura.top вместо старого адреса yandex.ru/aura.

«Яндекс» запустила собственную социальную сеть «Аура» в режиме тестирования в марте 2019 года. Зарегистрироваться в ней можно было только по приглашению от пользователей соцсети. Теперь возможность регистрации стала доступна всем желающим.

Почти год с начала тестирования «Аура» развивалась внутри мобильного приложения «Яндекса». Сейчас соцсеть доступна в виде десктопной версии сайта и приложения для Android-смартфонов. Позднее разработчики обещают выпустить мобильное приложение для устройств на базе iOS. Но основной принцип работы остаётся прежним: сервис автоматически формирует ленту и подбирает возможных друзей на основе данных об интересах пользователя и его геолокации.

Нововведением стали премиум-аккаунты, которые открывают доступ ко всем функциям «Ауры» и убирают рекламу. В приложении сохранился «умный» сервис для знакомств Smart matching, а также появилась новая функция — автоматическое сообщество для группового общения. «Аура» призывает пользователей общаться не только внутри приложения, но и в реальной жизни: например, искать партнёров для похода в кино.

Яндекс Аура
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