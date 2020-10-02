«Яндекс.Такси» запустило программу автокредитования

«Яндекс.Такси» разработало программу для автокредитования. Таким образом компания мотивирует переходить в статус предпринимателей тех, кто работал в таксомоторных парках или как физлицо в серой зоне, сообщают «Ведомости».

Получить кредит смогут самозанятые водители или ИП, проработавшие в «Яндексе» как минимум два месяца и совершившие за этот период 100 поездок без получения блокировок сервиса. Кредитование водителей на покупку автомобиля происходит через банки. Программа уже пользуется спросом: было подано около 10 тыс. заявок и одобрено более 100 кредитов, уточнил представитель сервиса. Сейчас «Яндекс» реализует программу в партнерстве с «Русфинанс банком» и ведет переговоры о подключении еще четырех банков.

Представитель «Яндекс.Такси» отмечает, что большая часть водителей ездят на арендованных машинах, предоставляемых таксопарками. Но очень часто водитель не является трудоустроенным, поэтому в 80% случаев не может получить одобрение банка на выдачу автокредита. Кроме того, некоторые работодатели задерживают или не выплачивают зарплаты водителям, репутационные риски при этом несет агрегатор. «Яндекс» заинтересован в наращивании доли водителей, работающих с сервисом напрямую, потому что такая схема более прозрачна для расчетов.

В августе «Яндекс» обновил «Такси» до транспортного «суперприложения» Go. Оно объединило каршеринг «Яндекс.Драйв», доставку еды и грузов, отправление посылок, информацию об общественном транспорте, а также заказ машины с личным водителем.