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15.11.2023 в 11:45

«Яндекс» запустил новую стратегию медийной рекламы

Она позволит растить заявки и заказы на сайте

«Яндекс» запустил новую стратегию медийной рекламы «Рост целевых действий на сайте». Она доступна в режиме бета-тестирования. Стратегия поможет бизнесу привлечь новые конверсии от пользователей, которые контактировали с медийной рекламой. Об этом в рамках Национального рекламного форума рассказала директор по работе с агентствами в «Яндексе» Виктория Кинаш.

Новая стратегия обеспечит рекламодателям не только охваты, но и комплексный брендформанс-эффект, заявила эксперт. В бета-версии нет ограничений по бюджету, что удобно как для небольших компаний, так и крупных бизнесов.

Показы рекламы будут в приоритете подбираться для тех пользователей, которые после рекламного контакта с большей вероятностью совершат целевое действие. Таким образом, «Директ» найдёт ту аудиторию, которая не совершила бы целевое действие без контакта с рекламой.

Оценить результаты продвижения поможет исследование Target Lift. Оно покажет, насколько выросло число целевых действий после запуска рекламной кампании. В основе исследования — сравнение двух групп: той, которая видела рекламу, и той, которая не контактировала с объявлением.

Яндекс Медийная реклама стратегия
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