«Яндекс» выделил направление рободоставки в отдельное юрлицо

«Яндекс» 16 декабря зарегистрировал ООО «Рободоставка». 99% в новой компании принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» — ООО «Технояк». Об этом пишет «Интерфакс».

1% в ООО «Рободоставка» владеет ООО «Интерсерч Солюшнс», который принадлежит компании «Технояк». Гендиректор «Рободоставки» — Марат Мавлютов, работавший руководителем направления Smart Home в «Яндексе».

Основным видом деятельности ООО «Рободоставка» указана деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий.

В «Яндексе» сообщили, что рободоставка является одним из ключевых приоритетов компании. Операционная деятельность была выделена в отдельное юрлицо из-за активного роста направления. Это позволит «Яндексу» эффективнее масштабировать бизнес, развивать дилерскую сеть и упростить взаимодействие с партнёрами.

По словам экспертов, опрошенных «Ведомостями», ООО «Рободоставка» необходимо для транспортировки грузов беспилотными автомобилями и роверами.

«Яндекс» развивает доставку беспилотными роботами-курьерами с 2019 года. В 2021−2023 годах партнёром компании по проекту была «Почта России», сейчас — «Вкусно — и точка», Rostic's, «Бургер Кинг», X5, «Азбука вкуса» и другие игроки рынка. По данным на сентябрь этого года, число доставок роботами «Яндекса» достигло 475 тыс.

В июне стало известно, что «Яндекс» объединит разработку беспилотных авто и роботов-доставщиков под одним брендом.