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09.09.2021 в 07:20

«Яндекс» разработал новый формат рекламы книжных магазинов

Ранее компанию обвиняли в приоритетной выдаче пиратских книг

На этой неделе «Яндекс» запустил в поисковике новый формат рекламы книжных магазинов. Теперь в результатах поиска литературного произведения наряду с предложением от самого «Яндекса» рядом появились иконки книжных магазинов, сообщают «Ведомости».

Уже отображаются предложения от «Литрес», MyBook и Book24. Сам «Яндекс» предлагает бесплатные книги из коллекции «Общественное достояние», а также издания проекта «Всенаука». Вскоре изменения в поиске станут доступны всей аудитории сервиса.

В «Яндексе» рассказали, что интеграция на странице поиска бесплатная — от партнера требуется только настроить передачу информации о наличии книги и ее стоимости в стандартном формате YML. В перспективе возможна продажа книг прямо на странице выдачи. Компания начала внедрять в поиск универсальные обогащенные ответы летом этого года. По словам сотрудника компании, их протестировал сервис HeadHunter, интерес также проявили еще около 50 компаний.

Ранее Ассоциация по защите авторских прав в интернете просила ФАС дать «Яндексу» предписание об устранении признаков недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением. По мнению издателей, поисковик продвигает нелегальные ресурсы с электронными и аудиокнигами, тем самым нарушая антимонопольное законодательство.

Яндекс книги
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