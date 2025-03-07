«Яндекс Путешествия» покажут отзывы постояльцев в первую очередь

«Яндекс Путешествия» обновили систему отображения отзывов на отели и апартаменты. Пользователям сначала будут показываться мнения тех, кто действительно побывал в выбранном месте — забронировал проживание на сервисе и совершил поездку. Такие отзывы будут маркироваться надписью «Наш гость». Об этом Sostav сообщили в компании.

Сейчас на «Путешествиях» более 80 тыс. отзывов со спецпометкой. В дополнение к ним продолжат отображаться отзывы из «Карт». Все оставленные на платформах мнения проходят предварительную модерацию. Пользователи «Путешествий» могут настроить отображение отзывов, сортируя их по популярности, дате написания или оценке.

Евгений Абрамзон, руководитель «Яндекс Путешествий»: Отзывы — один из ключевых факторов при выборе отелей или квартир для краткосрочной аренды. В них путешественники делятся личным опытом и рассказывают об отеле или апартаментах то, чего нет в стандартном описании. Эти детали часто влияют на выбор пользователей не меньше, чем общая оценка.

В среднем у объектов размещения в «Путешествиях» бывает несколько сотен отзывов, а у крупных отелей и гостиничных сетей — до нескольких тысяч. Отельерам и владельцам апартаментов отзывы могут помочь в получении обратной связя и привлечении новой аудитории.