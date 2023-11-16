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16.11.2023 в 15:23

«Яндекс» создал электровелосипед для курьеров

Он самостоятельно следит за скоростью, не позволяя превысить её

«Яндекс» представил электровелосипед для курьеров собственной разработки. Он призван сделать процесс доставки «более комфортным, быстрым и безопасным». При создании велосипеда разработчики учли пожелания курьеров, сотрудничающих с «Яндекс Едой» и «Деливери». Об этом Sostav сообщил представитель «Яндекса».

Первые сто серийных велосипедов появятся в Москве этой зимой. Их смогут взять в аренду курьеры, сотрудничающие с сервисами «Яндекса». К осени 2024 года компания планирует довести число велосипедов до нескольких тысяч.

«Яндекс» создал электровелосипед для курьеров «Яндекс» создал электровелосипед для курьеров «Яндекс» создал электровелосипед для курьеров «Яндекс» создал электровелосипед для курьеров «Яндекс» создал электровелосипед для курьеров

В компании рассказали, что рама велосипеда изготовлена из алюминия, которая не утяжеляет его, а сиденье сконструировано так, «чтобы ездок меньше уставал даже во время долгих поездок».

Также у велосипеда есть багажник для курьерской сумки и USB-порт для зарядки смартфона. Колёса закрыты широкими крыльями, защищающими одежду и сумку от брызг.

Электровелосипед оснащён модулем IoT (internet of things, «интернет вещей»), который позволяет автоматически регулировать скорость. Велосипедист не сможет превысить скоростной лимит, установленный для конкретного участка города.

Кроме того, аккумулятор велосипеда защищён от самовозгорания и снабжён системой мониторинга. Отмечается, что электровелосипед можно использовать в любое время года. Электроника и тормоза герметично защищены от дождя и снега.

Предусмотрен подогрев батареи — чтобы дольше держала заряд на холоде. Если аккумулятор сел, его можно заменить на свежий и продолжить работу, уточнили в компании.

Яндекс Яндекс.Еда курьеры «Деливери»
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