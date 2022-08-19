Сервис «Яндекса» показал путь в IT за 20 секунд

«Яндекс Практикум» разместил свою первую рекламную кампанию на ТВ. Команда ASAP Agency & Production показала трансформацию героя проморолика из автомеханика в IT-специалиста за 20 секунд.
В рамках таймлапса креаторы напомнили зрителям, что на одном желании изменить жизнь и профессию далеко не продвинуться — нужно много практики. А она требует усидчивости и ресурса. Так сервис онлайн-обучения цифровым профессиям отметил, что успех — это не только финальное собеседование в компанию мечты, но и длинный путь до него.
Как уточнили Sostav авторы кейса, за четыре недели рекламный ролик посмотрело около 2,5 млн человек, а поисковый интерес пользователей к «Практикуму» вырос в среднем в 2,5 раза.
Ника Дмитриева, руководитель группы бренда в «Яндекс Практикуме»:
Одна из ценностей, которую мы транслируем во всех наших коммуникациях — это то, что «каждый может». Но чтобы сменить профессию, нужно приложить множество усилий, и на пути будут трудности.
Поэтому для ролика мы выбрали идею, которая предполагает склейку из множества секундных кадров. Это позволило показать в коротком ролике все те сложности, с которыми сталкиваются наши студенты: когда не спишь для сдачи проекта, торопишься к дедлайну, пытаешься уместить обучение в графике с работой и бытовыми обязанностями.
Дмитрий Луканин, креативный продюсер ASAP Agency & Production:
Съёмки длились один день в трёх локациях. Но в ролике ощущение времени другое — оно будто течёт дольше. Мы меняли свет, декорации и одежду героя, для каждого кадра создавая новую сцену в рамках одной локации.
Ранее маркетплейс от Яндекс анонсировал запуск СТМ — под брендом Junion компания будет производить товары для детей и продукцию для творчества.
Состав творческой группы:
«Яндекс Практикум» (клиент)
Руководитель маркетинга: Ирина Семенок
Руководитель группы бренда: Ника Дмитриева
Бренд-стратег: Дмитрий Хворов
Бренд-менеджер: Тата Осипова
Заместитель руководителя группы планирования и закупки медиа Яндекс Go: Екатерина Карпович
Менеджер по медиапланированию: Алсу Юничёва
ASAP Agency & Production (креатив)
Креативный директор: Максим Кузьмин
Руководитель креативной группы: Алексей Дурягин
Креативный продюсер: Дмитрий Луканин
Аккаунт-директор: Лена Штец
Генеральный продюсер: Юлия Богданович
ASAP Agency & Production (продакшн)
Студент: Юра Жиров
Сотрудник в офисе: Олег Цветков
Сотрудница в офисе: Анна Балабанова
Сотрудница в офисе: Екатерина Шевченко
Режиссёр: Георгий Губко
Оператор-постановщик: Дима Екимов
Исполнительный продюсер: Александр Хомич
Второй режиссёр: Виталий Крошко
Кастинг-директор: Наталья Тормосина
Художник-постановщик: Дарья Телегина
Стилист: Екатерина Близнюк
Визажист: Ксюша Турчанинова
Директор: Денис Тур
Гаффер: Андрей Севостьянов
Фокус-пуллер: Рустам Золотарев
Механик камеры: Александр Самойлов
Ассистент художника: Александр Рябовило
Администрация: Виталий Сугаренко, Андрей Гераськин, Андрей Ковалев
Постпродакшн продюсер: Марина Мороз
Режиссёр монтажа: Дима Ицков
Клинап: Алексей Кучеров
Музыка и саунд дизайн: Александр Туркунов
Цветокоррекция: Михаил Денисов
Камера: KIRILLIN
Свет: 42 DigitalCinemaRent