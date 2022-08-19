Сервис «Яндекса» показал путь в IT за 20 секунд

«Яндекс Практикум» разместил свою первую рекламную кампанию на ТВ. Команда ASAP Agency & Production показала трансформацию героя проморолика из автомеханика в IT-специалиста за 20 секунд.

В рамках таймлапса креаторы напомнили зрителям, что на одном желании изменить жизнь и профессию далеко не продвинуться — нужно много практики. А она требует усидчивости и ресурса. Так сервис онлайн-обучения цифровым профессиям отметил, что успех — это не только финальное собеседование в компанию мечты, но и длинный путь до него.

Как уточнили Sostav авторы кейса, за четыре недели рекламный ролик посмотрело около 2,5 млн человек, а поисковый интерес пользователей к «Практикуму» вырос в среднем в 2,5 раза.

Ника Дмитриева, руководитель группы бренда в «Яндекс Практикуме»: Одна из ценностей, которую мы транслируем во всех наших коммуникациях — это то, что «каждый может». Но чтобы сменить профессию, нужно приложить множество усилий, и на пути будут трудности. Поэтому для ролика мы выбрали идею, которая предполагает склейку из множества секундных кадров. Это позволило показать в коротком ролике все те сложности, с которыми сталкиваются наши студенты: когда не спишь для сдачи проекта, торопишься к дедлайну, пытаешься уместить обучение в графике с работой и бытовыми обязанностями.

Дмитрий Луканин, креативный продюсер ASAP Agency & Production: Съёмки длились один день в трёх локациях. Но в ролике ощущение времени другое — оно будто течёт дольше. Мы меняли свет, декорации и одежду героя, для каждого кадра создавая новую сцену в рамках одной локации.

Ранее маркетплейс от Яндекс анонсировал запуск СТМ — под брендом Junion компания будет производить товары для детей и продукцию для творчества.

Состав творческой группы:

«Яндекс Практикум» (клиент)

Руководитель маркетинга: Ирина Семенок

Руководитель группы бренда: Ника Дмитриева

Бренд-стратег: Дмитрий Хворов

Бренд-менеджер: Тата Осипова

Заместитель руководителя группы планирования и закупки медиа Яндекс Go: Екатерина Карпович

Менеджер по медиапланированию: Алсу Юничёва

ASAP Agency & Production (креатив)

Креативный директор: Максим Кузьмин

Руководитель креативной группы: Алексей Дурягин

Креативный продюсер: Дмитрий Луканин

Аккаунт-директор: Лена Штец

Генеральный продюсер: Юлия Богданович

ASAP Agency & Production (продакшн)



Студент: Юра Жиров

Сотрудник в офисе: Олег Цветков

Сотрудница в офисе: Анна Балабанова

Сотрудница в офисе: Екатерина Шевченко

Режиссёр: Георгий Губко

Оператор-постановщик: Дима Екимов

Исполнительный продюсер: Александр Хомич

Второй режиссёр: Виталий Крошко

Кастинг-директор: Наталья Тормосина

Художник-постановщик: Дарья Телегина

Стилист: Екатерина Близнюк

Визажист: Ксюша Турчанинова

Директор: Денис Тур

Гаффер: Андрей Севостьянов

Фокус-пуллер: Рустам Золотарев

Механик камеры: Александр Самойлов

Ассистент художника: Александр Рябовило

Администрация: Виталий Сугаренко, Андрей Гераськин, Андрей Ковалев

Постпродакшн продюсер: Марина Мороз

Режиссёр монтажа: Дима Ицков

Клинап: Алексей Кучеров

Музыка и саунд дизайн: Александр Туркунов

Цветокоррекция: Михаил Денисов

Камера: KIRILLIN

Свет: 42 DigitalCinemaRent