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19.08.2022 в 14:20

Сервис «Яндекса» показал путь в IT за 20 секунд

ASAP Agency & Production сняли хронику смены профессии – герой ролика начинает новую жизнь с курсами «Яндекс Практикума»

«Яндекс Практикум» разместил свою первую рекламную кампанию на ТВ. Команда ASAP Agency & Production показала трансформацию героя проморолика из автомеханика в IT-специалиста за 20 секунд.

В рамках таймлапса креаторы напомнили зрителям, что на одном желании изменить жизнь и профессию далеко не продвинуться — нужно много практики. А она требует усидчивости и ресурса. Так сервис онлайн-обучения цифровым профессиям отметил, что успех — это не только финальное собеседование в компанию мечты, но и длинный путь до него.

Как уточнили Sostav авторы кейса, за четыре недели рекламный ролик посмотрело около 2,5 млн человек, а поисковый интерес пользователей к «Практикуму» вырос в среднем в 2,5 раза.

Ника Дмитриева, руководитель группы бренда в «Яндекс Практикуме»:

Одна из ценностей, которую мы транслируем во всех наших коммуникациях — это то, что «каждый может». Но чтобы сменить профессию, нужно приложить множество усилий, и на пути будут трудности.

Поэтому для ролика мы выбрали идею, которая предполагает склейку из множества секундных кадров. Это позволило показать в коротком ролике все те сложности, с которыми сталкиваются наши студенты: когда не спишь для сдачи проекта, торопишься к дедлайну, пытаешься уместить обучение в графике с работой и бытовыми обязанностями.

Дмитрий Луканин, креативный продюсер ASAP Agency & Production:

Съёмки длились один день в трёх локациях. Но в ролике ощущение времени другое — оно будто течёт дольше. Мы меняли свет, декорации и одежду героя, для каждого кадра создавая новую сцену в рамках одной локации.

Ранее маркетплейс от Яндекс анонсировал запуск СТМ — под брендом Junion компания будет производить товары для детей и продукцию для творчества.

Состав творческой группы:

«Яндекс Практикум» (клиент)

Руководитель маркетинга: Ирина Семенок
Руководитель группы бренда: Ника Дмитриева
Бренд-стратег: Дмитрий Хворов
Бренд-менеджер: Тата Осипова
Заместитель руководителя группы планирования и закупки медиа Яндекс Go: Екатерина Карпович
Менеджер по медиапланированию: Алсу Юничёва

ASAP Agency & Production (креатив)

Креативный директор: Максим Кузьмин
Руководитель креативной группы: Алексей Дурягин
Креативный продюсер: Дмитрий Луканин
Аккаунт-директор: Лена Штец
Генеральный продюсер: Юлия Богданович

ASAP Agency & Production (продакшн)

Студент: Юра Жиров
Сотрудник в офисе: Олег Цветков
Сотрудница в офисе: Анна Балабанова
Сотрудница в офисе: Екатерина Шевченко
Режиссёр: Георгий Губко
Оператор-постановщик: Дима Екимов
Исполнительный продюсер: Александр Хомич
Второй режиссёр: Виталий Крошко
Кастинг-директор: Наталья Тормосина
Художник-постановщик: Дарья Телегина
Стилист: Екатерина Близнюк
Визажист: Ксюша Турчанинова
Директор: Денис Тур
Гаффер: Андрей Севостьянов
Фокус-пуллер: Рустам Золотарев
Механик камеры: Александр Самойлов
Ассистент художника: Александр Рябовило
Администрация: Виталий Сугаренко, Андрей Гераськин, Андрей Ковалев
Постпродакшн продюсер: Марина Мороз
Режиссёр монтажа: Дима Ицков
Клинап: Алексей Кучеров
Музыка и саунд дизайн: Александр Туркунов
Цветокоррекция: Михаил Денисов
Камера: KIRILLIN
Свет: 42 DigitalCinemaRent

Яндекс Яндекс.Практикум ASAP agency & production
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