ПредскажИИ мне погоду: сервис «Яндекса» повысил точность локальных прогнозов

«Яндекс Погода» внедрила технологию OmniCast, которая учитывает данные как профессиональных, так и любительских метеостанций. За счет этого сервис стал в 36 раз чаще получать информацию о температуре и давать более точный прогноз для каждого городского квартала, сообщили Sostav в пресс-службе сервиса.

OmniCast стал частью технологии «Метеум», которая лежит в основе сервиса. «Метеум», в свою очередь, использует множество данных: прогнозы погоды мировых поставщиков, информацию с радаров, спутников и наземных метеостанций. Но метеостанции расположены неравномерно и там, где их небольшое количество, сложно дать точный прогноз.

«OmniCast восполняет этот пробел за счет любительских метеостанций. Они расположены повсеместно и передают информацию каждые пять минут, тогда как профессиональные — раз в три часа. Это и позволило чаще пересчитывать прогноз», — рассказали в компании.

OmniCast работает на основе нейросетей. Они рассчитывают температуру воздуха, учитывая прогноз «Метеума», данные ближайших метеостанций, колебания температуры в микрорайоне и его особенности — например, характер поверхности и рельеф. Пользователи получают прогноз для каждого участка размером 500 на 500 метров.

Согласно прошлогоднему исследованию, опубликованному в журнале Science, искусственный интеллект впервые смог намного точнее предсказать погоду, чем метеорологи, которые используют традиционную систему сбора и анализа информации. Так, нейросеть GraphCast от Google DeepMind превзошла в точности прогноза систему Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.