«Яндекс» поборется в суде за бренд «Лавка»

В Арбитражный суд Москвы подан иск ООО «Источник», владеющего товарным знаком «В лавке. Фермерская еда», к «Яндексу» и подконтрольным ему компаниям на сумму 100 млн рублей. Третьим лицом к спору ООО «Источник» попросило привлечь Роспатент, сообщает Forbes.

Исковое заявление подано 10 ноября, другими ответчиками по нему проходят подконтрольные «Яндексу» ООО «Яндекс.Еда», ООО «Партия еды» и ООО «Яндекс.Такси». «Мы ждем документов для ознакомления с материалами дела и будем защищать свои интересы в суде», — заявил представитель «Яндекса».

Проект интернет-магазина LavkaLavka начал развивать в 2009 году Борис Акимов с партнерами. Но уже в 2018 году была закрыта большая часть магазинов, а оставшиеся перешли к другим акционерам компании, которые продолжили развивать их под брендом «Влавке». Бренд «В лавке. Фермерская еда» зарегистрирован Роспатентом в 2021 году.

Проект «Яндекс.Лавка» был запущен в 2019 году, год спустя начал развивать собственную торгую марку «Из лавки». Бренд «Яндекс Лавка» зарегистрирован в 2020 году.