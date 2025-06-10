«Яндекс» открыл доступ к «Тег Менеджеру» для всех пользователей «Метрики»

«Яндекс» запустил инструмент «Тег Менеджер». Новый функционал встроен в интерфейс «Яндекс Метрики» и позволяет настраивать теги и скрипты на сайте без участия разработчиков. Об этом Sostav сообщили в компании.

«Тег Менеджер» предназначен для специалистов в области диджитал-маркетинга и веб-аналитики. Он позволяет управлять тегами через единый интерфейс: устанавливать и редактировать скрипты, а также настраивать события и цели, необходимые для аналитики и рекламы.

До этого инструмент был доступен только интеграторам. Теперь им могут воспользоваться все пользователи «Метрики» — для этого необходимо активировать опцию в настройках счетчика.

Ранее подключение системы аналитики, пикселя соцсети или мессенджера, кода рекламной системы или коллтрекинга требовало внесения изменений в исходный код сайта. Процесс предполагал участие разработчиков и подготовку технического задания. С запуском «Тег Менеджера» настройку можно выполнять самостоятельно, заверили в компании.

Вячеслав Жуков, CDO провайдера e-commerce & data-решений АЭРО: В апреле мы с командой аналитики АЭРО запустили бета-тестирование «Тег Менеджера», и по прошествии двух месяцев с уверенностью можем сказать, что это — достойный инструмент для нивелирования технологических рисков, которые существуют из-за использования зарубежных решений. «Тег Менеджер» покрывает достаточный функционал, чтобы перевозить критичную для бизнеса инфраструктуру, а с выходом кастомных HTML и вовсе превращается в полноценную замену Google Tag Manager. В каталоге шаблонов пользователи и сервисы могут делиться собственными решениями, тем самым упрощая работу и формируя базу знаний.