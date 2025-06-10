Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
10.06.2025 в 10:00

«Яндекс» открыл доступ к «Тег Менеджеру» для всех пользователей «Метрики»

Инструмент упростит настройку тегов на сайте

1

«Яндекс» запустил инструмент «Тег Менеджер». Новый функционал встроен в интерфейс «Яндекс Метрики» и позволяет настраивать теги и скрипты на сайте без участия разработчиков. Об этом Sostav сообщили в компании.

«Тег Менеджер» предназначен для специалистов в области диджитал-маркетинга и веб-аналитики. Он позволяет управлять тегами через единый интерфейс: устанавливать и редактировать скрипты, а также настраивать события и цели, необходимые для аналитики и рекламы.

«Яндекс» открыл доступ к «Тег Менеджеру» для всех пользователей «Метрики» «Яндекс» открыл доступ к «Тег Менеджеру» для всех пользователей «Метрики»

До этого инструмент был доступен только интеграторам. Теперь им могут воспользоваться все пользователи «Метрики» — для этого необходимо активировать опцию в настройках счетчика.

Ранее подключение системы аналитики, пикселя соцсети или мессенджера, кода рекламной системы или коллтрекинга требовало внесения изменений в исходный код сайта. Процесс предполагал участие разработчиков и подготовку технического задания. С запуском «Тег Менеджера» настройку можно выполнять самостоятельно, заверили в компании.

Вячеслав Жуков, CDO провайдера e-commerce & data-решений АЭРО:

В апреле мы с командой аналитики АЭРО запустили бета-тестирование «Тег Менеджера», и по прошествии двух месяцев с уверенностью можем сказать, что это — достойный инструмент для нивелирования технологических рисков, которые существуют из-за использования зарубежных решений.

«Тег Менеджер» покрывает достаточный функционал, чтобы перевозить критичную для бизнеса инфраструктуру, а с выходом кастомных HTML и вовсе превращается в полноценную замену Google Tag Manager. В каталоге шаблонов пользователи и сервисы могут делиться собственными решениями, тем самым упрощая работу и формируя базу знаний.

Сергей Игнатов, CTO Admon.ai

Мы одними из первых протестировали технологию и очень рады запуску «Тег Менеджера», так как на локальном рынке до сих пор просто не было достойного решения. Очень классно, что инструмент будет доступен всем пользователям «Яндекс Метрики», и его не нужно будет отдельно интегрировать на сайт.

Яндекс «Тег Менеджер»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.