«Яндекс» отказывается от быстрой загрузки страниц «Турбо»

«Яндекс» через два месяца прекратит поддержку технологии быстрой загрузки страниц «Турбо», сообщила прсс-служба компании.

«Турбо-страницы» запустили семь лет назад. В тот момент владельцам сайтов не всегда было просто по-отдельности адаптировать свои площадки под мобильное потребление: от кого-то это требовало слишком больших ресурсов, кто-то не мог обеспечить в своей мобильной версии позитивный опыт для пользователя. Технология «Турбо» позволяла площадкам создавать легкие и качественные версии страниц, которые быстро загружаются при медленном подключении к сети.

Решение отказаться от «Турбо-страниц» в «Яндексе» объясняют ростом скорости мобильного интернета и распространением мобильных версий сайтов. В этих обстоятельствах технология «Турбо» потеряла свою актуальность. Команда, которая занималась ее поддержкой будет переориентированы на разработку других решений.

В следующие два месяца владельцы «Турбо-страниц» смогут при необходимости адаптировать свои сайты на работу без этой технологии. Разработчики обещают, что отключение «Турбо» никак не повлияет на распределение трафика на сайты. «Турбо-страницы» отключатся в апреле.