«Яндекс» обновил поиск: в выдаче появились отзывы, чат и больше ответов

«Яндекс» запустил масштабное обновление своего поиска, которое получило название «Андромеда». В него вошло больше тысячи улучшений, главные из них — быстрые ответы, которые сразу решают задачу пользователя, помощь в выборе источников (метки) и возможность сохранять свои находки (коллекции).

Помимо новых возможностей для пользователей «Яндекс» изменил подход к ранжированию сайтов в своем поиске. Теперь качество сайта еще существеннее влияет на его позицию в выдаче. Выше будут отображаться сайты, у которых более 1,5 млн успешных сессий в день.

Быстрые ответы

«Яндекс» давно умеет отвечать на вопросы прямо в результатах поиска. Например, человек может сразу узнать, сколько дней страна будет отдыхать на Новый год или на майские праздники. За последний год таких ответов стало гораздо больше. Сейчас факты показываются в поиске 13 миллионов раз в день, «Яндекс» каждый день отвечает ими на 7 миллионов вопросов.

Быстрые ответы стали разнообразнее. Теперь с их помощью можно узнать не только факт, но и где поесть, чем известна та или иная знаменитость, о чём пишут медиа и что происходит в хоккее или футболе. Например, по запросу [чемпионат испании] прямо в результатах поиска появится турнирная таблица, расписание матчей, новости и видео — человеку не придётся искать это на сайтах. А по запросу [кафе] «Яндекс» предложит целую подборку — с рейтингом, ценами и отзывами. Человек сможет прямо на «Яндексе» сравнить заведения и сделать выбор.

Иногда ответ важно получить из уст эксперта. Поэтому «Яндекс» стал показывать в результатах поиска ответы Знатоков — это новый сервис «Яндекса», где эксперты в разных областях отвечают на вопросы. Если человек не найдёт ответ на вопрос, он может задать его знатокам прямо в поиске.

Выбор источников

Чтобы люди видели в результатах поиска сайты, которые лучше всего решат их задачу, «Яндекс» обновил формулу ранжирования. Она стала в большей степени учитывать качество ресурса: насколько хорошо он решает задачи пользователей, часто ли они туда возвращаются и есть ли на сайте раздражающая реклама.

Кроме того, в результатах поиска появились метки, которые помогают выбрать сайт. Самые посещаемые ресурсы теперь отмечены значком «Популярный сайт», а сайты с высокой степенью вовлеченности и лояльности посетителей — значком «Выбор пользователей». Например, такие отметки помогут выбрать, где посмотреть правила провоза горных лыж. Особую отметку получили также официальные ресурсы — сайты банков из реестра ЦБ РФ и государственные сайты, такие как gosuslugi.ru или гибдд.рф.

В поиске теперь доступны также отзывы на фильмы, игры, рестораны и другие заведения.

Находки и коллекции

Обновлённый поиск позволяет в один клик сохранять всё, что понравилось в сети: ссылки, фильмы, видео, места или картинки. Они попадут на сервис «Яндекс.Коллекции» и будут доступны на любом устройстве с «Яндексом». Например, человек сможет собрать там коллекцию видеоклипов или фото свадебных платьев.

На сервисе можно не только собирать свои коллекции, но подписываться на чужие. Так, если человека интересуют оригинальные светильники или дома из стекла, он может подписаться на коллекции других людей на эти темы. Кроме того, публичные коллекции доступны прямо в поиске «Яндекса» — например, можно легко найт подборку причесок или интерьеров в скандинавском стиле.