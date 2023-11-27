«Яндекс» зарегистрировал компанию «Сервисы размещения объявлений». По данным ЕГРЮЛ, юрлицо создано 24 ноября. Компания, в частности, предоставляет услуги по размещению информации и занимается обработкой данных, пишет ТАСС.

51% в ООО «Сервисы размещения объявлений» принадлежит главе «Яндекс вертикалей» Павлу Алёшину, он стал гендиректором компании. Ещё 49% у «Яндекса».

В самой интернет-компании ТАСС сообщили, что данные изменения носят технический характер и направлены на оптимизацию внутренних бизнес-процессов. «Все сервисы продолжат работать, как и раньше — на них эти изменения не повлияют», — рассказали в «Яндексе».