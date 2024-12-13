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18+
13.12.2024 в 09:10

«Докс», «скуф» и «вонёнизм»: «Яндекс» назвал самые популярные неологизмы 2024-го

Аналитики отобрали слова, интерес к которым вырос как минимум в пять раз по сравнению с прошлым годом

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В уходящем году наибольший интерес россиян вызвал неологизм «докс». За ним следуют «скуф», «пикми» и «нормис», а замыкает пятерку лидеров «вонёнизм». Таковы данные исследования аналитиков «Яндекса», которые выяснили, значения каких слов пользователи чаще всего искали в «Поиске».

Специалисты компании изучили обезличенные запросы с фразами «что такое», «что это» и «что значит» и отобрали слова, интерес к которым вырос как минимум в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Три из пяти самых популярных неологизмов 2024-го обозначают людей.

«Скуф» — мужчина старше 30 лет, который не следит за собой, избегает занятий спортом и предпочитает нездоровую пищу. «Пикми» — это девушки, пытающиеся всеми силами заслужить одобрение противоположного пола, а «нормис» — самый обычный, ничем не примечательный человек.

Слово-лидер — «докс» — означает поиск конфиденциальной информации в интернете, которую потом используют для шантажа и других неблаговидных целей. Его можно встретить в таком контексте, как «жди докс» или «на тебя заказали докс».

«Вонёнизм» — тренд на минимализм, здоровый образ жизни и самодостаточность, связанный с именем южнокорейской певицы, телеведущей и модели Чан Вонён.

«Яндекс» также составил топы новых слов для каждого года с 2015-го по 2024-й. Например, почти десять лет назад, в 2015-м, у пользователей чаще всего вызывали вопросы слова «кек», «крафтовый», «ничоси», «панчлайн» и «дрипка».

Яндекс Скуф Пикми Нормис
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