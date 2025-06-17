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17.06.2025 в 16:15

«Яндекс Маркет» запускает городские фестивали локальных брендов товаров для дома

Офлайн-мероприятия помогут молодым производителям представить свою продукцию и начать продажи через маркетплейс

«Яндекс Маркет» запускает городские офлайн-фестивали с участием локальных брендов товаров для дома «Маркет Маркета», которые пройдут этим летом в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Нижнем Новгороде. В рамках мероприятия местные производители смогут принять участие в конкурсе и бесплатно представить свою продукцию. Об этом Sostav сообщили в компании.

Инициатива направлена на поддержку молодых региональных брендов, существующих не более трех лет и еще не представленных на «Яндекс Маркете». Для участия предпринимателям необходимо подать заявку до 6 июля 2025 года на официальном сайте проекта. Отбор финалистов завершится 14 июля, после чего участники получат возможность представить свои товары широкой аудитории и воспользоваться специальными условиями для запуска продаж на маркетплейсе.

«Маркет Маркета» — часть стратегии «Яндекс Маркета» по развитию и поддержке российских брендов. Весной 2025 года сервис уже провел конкурс для молодых дизайнеров одежды, а теперь делает ставку на сегмент товаров для дома — одного из наиболее динамично растущих на рынке. За 2024 год продажи в этой категории выросли более чем в 1,4 раза по стране, а в некоторых регионах — до 1,6 раза. Особенно востребованы оказались подушки, постельное белье, одеяла и полотенца.

Яндекс.Маркет Товары для дома локальные бренды
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