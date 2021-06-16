«Яндекс.Маркет» и kick сняли ролики про товары, мысли о покупке которых застают врасплох

«Яндекс.Маркет» запустил новую рекламную кампанию — герои роликов от креаторов kick и команды Amber Studio вспоминают о товарах, которые они забыли купить, в самый неподходящий момент. Например, во время урока живописи, занятия йогой или посещения детского утренника. Команда агентства поделилась с Sostav деталями разработки промо.

Истории построены на контрасте между возвышенностью занятия героев и прозаичностью позиций — в видео появляются гигантские фигуры упаковки подгузников, коробка молока и бутылка чистящего геля.

Как отметили креаторы, «Яндекс.Маркет» уже давно трансформировался в полноценный интернет-магазин. Но далеко не все пользователи знают о том, что сейчас в маркетплейсе можно приобрести любые повседневные товары. Перед командой промо была поставлена задача найти яркий инсайт о связи платформы с запросами пользователей.

Сергей Денисов, директор по стратегии kick : Повседневные товары, такие как памперсы, молоко или корм для животных — это совсем не то, чем хочется забивать себе голову. Наш инсайт заключается в том, что в угоду более важным вещам человек неосознанно «вытесняет» мысли о мелочах, которые нужно купить, на периферию своего сознания. Но услужливое подсознание снова выталкивает эти мысли на поверхность. И все бы ничего, вот только происходит это в самый неподходящий момент.

Александр Черкашин, креативный директор kick: Мы намеренно искали ситуации, в которых герои должны быть полностью погружены в процесс: девушка на йоге, мама смотрит выступление дочери на сцене, молодой человек на занятии в арт-студии. Персонажи настолько поглощены своим занятием, что их подсознание начинает произвольно строить самые неуместные ассоциации. В результате они вспоминают о том, что забыли купить какой-то товар.

Драматургия роликов была усилена за счет эффекта гиперреалистичности — во время съемок камера «ловила» каждое движение героев, при этом видео сопровождается звуками шуршания одежды или тематическим музыкальным фоном. Этот прием помог подчеркнуть неловкость момента, а также создать у зрителя эффект присутствия.

Наталья Павлова, глава арт-отдела kick: Мы уделили много внимания созданию атмосферных сетапов, чтобы c первых секунд погрузить зрителя в историю. При этом использовали «дышащую» камеру и очень естественную цветокоррекцию, чтобы появление фантазийного объекта выглядело максимально неожиданным. «Поженить» компьютерную графику и естественность картинки мы смогли в том числе за счет аналогового характера движения объектов. Особенно иронично это выглядит в ролике «Балет».

Перед агентством стояла задача эмоционально вовлечь зрителей в происходящий контекст. Команда промо верит, что такой подход поможет сервису выстроить долгосрочные отношения с аудиторией.

«Яндекс.Маркет»(клиент):

Руководитель отдела бренда и маркетинговых коммуникаций — Екатерина Непомнящая

Руководитель группы бренд-стратегии — Матвей Чудновский

Старший бренд-менеджер — Анастасия Кудряшова

Заместитель руководителя службы дизайна и маркетинговых коммуникаций — Сергей Пучкин

Креативный директор — Юлия Архангельская

Продюсер — Александра Яскевич

kick (агентство):

Креативный директор — Александр Черкашин

Глава арт-отдела — Наталья Павлова

Директор по стратегическому планированию — Сергей Денисов

Аккаунт-директор — Ульяна Луцева

Продюсер проекта — Яна Данелян

Amber Studio (продакшн):

Режиссер — Владимир Бек

Оператор — Евгений Козлов

Второй режиссер — Алеся Казанцева

Исполнительный продюсер — Марианна Ларинина

Продюсер — Ксения Ковалева

Постпродакшн продюсер — Анна Кромова

Ассистент продюсера — Александра Ульяницкая

Директор группы — Михаил Борисовский

Художник-постановщик — Ваня Боуден

Реквизит — Галина Лебединец

Костюм — Ирина Ровбель

Грим — Дарья Тишаева

Кастинг — 25AW.cast, Дарья Аврутова, Юлия Ерохина

Локейшн — Кристина Кравченко

Монтаж — Иван Гаев, Николай Токарев

Графика — CG Boutique

Цветокоррекция — Тимофей Голобородько

SFX, музыка — Искандер Еримбетов

Студия звука — А.звука

Дикторы — Павел Пудан, Егор Васильев, Александр Скиданов, Анжелика Автаева