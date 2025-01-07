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07.01.2025 в 14:40

«Яндекс Лавка» решила поддержать своих клиентов в предновогодней суете

Про это – вся новогодняя кампания бренда

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«Вы обязательно справитесь со всеми предновогодними делами», ‑ приободряет «Яндекс Лавка» всех, кто лавирует между выбором подарков, составлением планов на каникулы, продумыванием меню и костюмов к праздникам, пробками и очередями.

В основе новогодней кампании «Лавки» идея о том, что в декабре у каждого из нас появляется много дел и вопросов, которые нам обязательно нужно решить к празднику. Но мы точно справимся, потому что у нас есть поддержка — в виде Лавки. Которая быстро доставит продукты к новогоднему столу, горячий кофе для бодрости или даже небольшие мелочи, чтобы порадовать себя и близких.

Сервис не только снял поддерживающий и вдохновляющий ролик, но и развесил приободряющие плакаты в метро, а еще намекнул в наружке, какие дела можно перепоручить «Лавке», чтобы самим заняться чем-то более важным и приятным.

«Яндекс Лавка» решила поддержать своих клиентов в предновогодней суете «Яндекс Лавка» решила поддержать своих клиентов в предновогодней суете «Яндекс Лавка» решила поддержать своих клиентов в предновогодней суете

Но «Яндекс Лавка» поддерживает своих пользователей не только словом, но и делом. Например, поможет упаковать подарки — бесплатно при наличии скачанного приложения. Для этого в торговых центрах Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга и Тулы были станции упаковки подарков до 31 декабря. А в некоторых регионах «Яндекс Лавка» согреет и порадует посетителей катков и парков.

«Яндекс Лавка» решила поддержать своих клиентов в предновогодней суете «Яндекс Лавка» решила поддержать своих клиентов в предновогодней суете «Яндекс Лавка» решила поддержать своих клиентов в предновогодней суете «Яндекс Лавка» решила поддержать своих клиентов в предновогодней суете «Яндекс Лавка» решила поддержать своих клиентов в предновогодней суете «Яндекс Лавка» решила поддержать своих клиентов в предновогодней суете

Еще Лавка нарядила Елку за всех, кто еще не успел — прямо в своем приложении. На дереве есть игрушки с заданиями, которые помогут порадовать себя в предновогодней рутине.

Состав творческой группы:

«Яндекс Лавка» (клиент):
Бренд-директор: Регина Гололобова
Руководитель бренд-маркетинга РФ: Дарья Ананьева
Бренд-менеджеры: Илона Хоружая, Алиса Яндайкина, Варвара Макарова
Продюсер: Анна Бодрова
Продюсеры BTL: Татьяна Кононова, Анастасия Горнак
Арт-директор: Иван Анненков
Арт-директор: Анастасия Бакирова
Дизайнер: Рубен Зограбян
Старший копирайтер: Вера Хохлова

«Заграница» (продакшен)
Режиссер: Евгений Бакиров

Яндекс.Лавка «Заграница продакшен»
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