Сервис «Яндекс.Касса» стал партнёром WeChat Pay

В «Яндекс.Кассе» появился новый способ приёма платежей — через WeChat Pay. Таким образом, компания обеспечила торговым точкам возможность проведения операций через популярный китайский сервис на базе мессенджера WeChat. Новая возможность пригодится торговым точкам, которые работают с китайскими туристами или намерены делать это в будущем, сообщили в компании.

Чтобы принимать платежи через WeChat Pay, компаниям не обязательно интегрироваться с «Яндекс.Кассой». Достаточно подписать договор с платёжным решением и установить его специальное Android-приложение на смартфон или планшет. Через это приложение можно сканировать QR-коды для приёма оплаты. Комиссии с покупателя нет — деньги спишутся в рублях с WeСhat-счета клиента по курсу Народного банка Китая

Так, с помощью «Яндекс.Кассы» платежи через WeChat Pay уже принимает «Ситилинк»: 7 крупных магазинов сети в Москве и 5 — в Санкт-Петербурге. До подключения WeChat Pay средний чек за покупки, оплаченные с карт китайских платежных систем в магазинах «Ситилинк», составил 6500 рублей.

««Яндекс.Касса» в числе первых в России подключила приём платежей через WeChat Pay, чтобы предоставить дополнительное преимущество своим клиентам, заинтересованным в работе с туристами из Китая. Каждый год в нашу страну приезжает около 1,5 млн китайских туристов — предлагая привычный и удобный для них способ расчетов, торговые точки смогут обеспечить рост среднего чека туристов и улучшить свои показатели продаж», — рассказала Анна Кузьмина, заместитель коммерческого директора «Яндекс.Денег».

Напомним, в октябре банк «Русский Стандарт» начал принимать платежи через WeСhat Pay. А ранее с WeСhat Pay начали работать ЦУМ и ГУМ, поддержку сервиса обеспечило «Русское финансовое общество».