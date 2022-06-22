«Яндекс» сделал свою капчу доступной для всех российских компаний

Платформа Yandex Cloud сделала доступным для российских компаний сервис верификации пользователей Yandex SmartCaptcha. Он призван защитить сайт от роботов, фиктивных регистраций, спама и DDoS-атак. Ранее технология применялась только в продуктах «Яндекса», сейчас SmartCaptcha тестируют более 30 клиентов Yandex Cloud. Для внешних заказчиков доступ к сервису откроют по запросу. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе «Яндекса».

По данным Barracuda Networks, боты генерируют до 64% интернет-трафика на сайтах, при этом 39% из этих роботов — вредоносные. Кроме того, по данным Qrator Labs, количество DDoS-атак в России возросло на 19% в первом квартале 2022 года. В «Яндексе» отметили, что от этих и других небезопасных запросов защиту в SmartCaptcha обеспечивают алгоритмы машинного обучения (ML).

При этом в компании заверили, что ML-алгоритмы сервиса позволяют избежать падения трафика на сайтах. Более 50% пользователей не придётся тратить время на прохождение тестов «капчи», достаточно будет кликнуть на кнопку «Я не робот». Если же ML-алгоритм всё же предложит ввести символы, то в 85% случаев человек с первого раза распознает текст, а для ботов задача останется сложной. Для дополнительной проверки SmartCaptcha сама генерирует случайные сочетания слов, а не использует реальные картинки с текстом.

Кроме того, в Yandex SmartCaptcha доступна кастомизация по уровню сложности (можно выбрать лёгкий, средний или сложный уровень), а также настроить визуальный стиль, поменять фон, рамки и метки в интерфейсе.

Алексей Тощаков, руководитель службы антифрода «Яндекса»: В Yandex SmartCaptcha мы стремились не только сохранить высокий уровень защиты от роботов, но и сделать сервис удобным и для людей. Чтобы сделать тексты в «капче» проще и добрее для пользователей, для их генерации использовались слова из сказок.