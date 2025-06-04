Lamoda готовит виртуальные примерочные и стилистов

Около 8 тыс. партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекса» вошли в сеть ретейлера Lamoda после заключения стратегического партнерства между компаниями. Кроме того, Lamoda вскоре запустит виртуальную примерочную. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Максима Гришакова.

В партнерских ПВЗ клиентам доступна примерка одежды перед покупкой. По словам Гришакова, экономического смысла открывать свои собственные пункты примерок по всей России нет. На данный момент в сети ретейлера порядка 10 тыс. ПВЗ.

Кроме того, Lamoda уже в 2025 году запустит для своих покупателей виртуальную примерочную. Это стало возможным благодаря развитию генеративных нейросетей. А в 2026 года ретейлер интегрирует в сайт бесплатного онлайн-стилиста.

Lamoda начала доставлять собственные заказы через пункты выдачи «Яндекс Маркета» еще осенью прошлого года. Зимой она разместила 40 тыс. товаров от 300 брендов на «Яндекс Маркете».