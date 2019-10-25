«Яндекс» готов помириться с производителем шоколадной пасты Alisa

«Яндекс» и ООО «Мунитор Группе», которая является подразделением немецкой компании, объявили о готовности мирно урегулировать конфликт, связанный с товарным знаком Alisa, сообщает «Коммерсант».

Представитель «Яндекса» говорит, что мировое соглашение пока не заключено, стороны находятся в процессе. Он пояснил, что компания пытается договориться о получении прав на использование товарного знака в классах «Изучение рынка, сбыт товара через посредников» и «Снабжение продовольственными товарами, реализация товаров». Больше ничего неизвестно.

Компания «Мунитор Группе» владеет товарным знаком Alisa с 1994 года, и до настоящего времени активно им пользовалась, выпуская шоколадную пасту, какао и ПО для управления жилой и нежилой недвижимостью. Компании «Яндекс» этот товарный знак необходим для голосового помощника «Алиса». Это персональный ассистент, который работает на базе нейронной сети и может общаться с людьми.

«Алиса» от «Яндекса» была представлена в октябре 2017 года, а в мае 2018 года появились колонки с ней — это «Яндекс.Станция». Как сообщает компания, «Алиса» получает более 1 млрд голосовых обращений от более 45 млн человек ежемесячно. Ее разработка стоила 1 млрд руб. В 2019 году «Яндекс» подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков «Алиса» и «Голосовой помощник «Алиса».

Если компании договорятся мирным путем, то это станет прецедентом в судебной практике, поскольку обычно такие споры ведут к длительным разбирательствам сторон. Как отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, обсуждаемая сумма выглядит в масштабах двух компаний несущественной. «Однако мы говорим не о цене бренда Alisa, а об отступных, поскольку это не сделка по продаже товарного знака, а условие отказа правообладателя от прав на защиту в конкретных классах товаров и услуг», — поясняет Горбунов. Он уверен, что оба бренда продолжат сосуществовать.

Исковые заявления поступили в суд 23 июля, были приняты к производству 26 июля. В качестве третьей стороны в разбирательствах участвовал Роспатент.