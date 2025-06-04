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04.06.2025 в 13:55

«Яндекс Go» запустил «Хаб»

Новый раздел позволит выбрать и сравнить маршруты на разных видах городского транспорта

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В «Яндекс Go» появился «Хаб» — раздел для планирования городских поездок. Он позволяет сравнивать маршруты на разных видах транспорта в одном окне и выбирать наиболее подходящий вариант по удобству, цене и комфорту.

Новый раздел предлагает маршруты на общественном транспорте, такси, каршеринге и самокатах, учитывая расстояние, время, пробки, пересадки и стоимость. Можно отфильтровать самые быстрые и выгодные маршруты или те, где меньше идти пешком. Выбрав подходящий вариант, пользователи сразу могут заказать в «Хабе» такси, взять каршеринг или арендовать самокат.

В дальнейшем «Хаб» начнет строить и мультимодальные маршруты, где будут сочетаться общественный транспорт и сервисы «Яндекс Go». Например, появятся комбинированные маршруты на различных видах транспорта, а также удобная оплата таких поездок целиком прямо в приложении. До конца 2025 года в «Яндекс Go» появится возможность купить абонемент на проезд, пополнить физические транспортные карты и выпустить виртуальные.

Согласно данным «Яндекс Go» за первый квартал 2025 года, 74% горожан ежемесячно пользуются минимум двумя видами транспорта. 54% комбинируют три и более вида, а 34% — четыре и более. Только 22% жителей города используют один вид транспорта.

Мобильные приложения Яндекс Go Мобильный маркетинг Хаб
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