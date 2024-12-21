«Яндекс.Go» разрешил жаловаться на стоимость поездки в такси

«Яндекс.Go» тестирует новую функцию, с помощью которой пассажиры смогут оставлять обратную связь о стоимости поездки.

В разделе с детализацией цены можно указать, что именно вызывает вопросы: итоговая сумма, изменение стоимости или правила расчета. В ответ на жалобу служба поддержки объяснит детали ценообразования и даст советы, как можно сэкономить.

Компания обещает, что соберет и проанализирует все отзывы пассажиров на цены. Собранная информация будет использоваться при разработке новых мер по сдерживанию цен в 2025 году.

В начале декабря в приложении «Яндекс.Go» появилась детализация цен на поездки в такси, где указаны стоимость подачи машины, суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавки за повышенный спрос и стоимость дополнительных опций. Чтобы увидеть детализацию и оставить обратную связь на цену, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута поездки.