«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров

«Яндекс.Эфир» открыл свою платформу для видеоблогеров, сообщает пресс-служба компании. Таким образом, как рассчитывает «Яндекс», зрители платформы получат качественный контент, а влогеры — доступ к многомиллионной аудитории площадки.

Раньше «Яндекс.Эфир» только занимался трансляциями телепередач, мультфильмов, сериалов, фильмов, спортивных шоу и другого телевизионного контента. Но в последнее время на платформе начали появляться популярные видеоблогеры вроде Насти Ивлеевой, Юлии Высоцкой, Влада Бумаги и прочих.

Теперь свой видеоконтент для пользователей платформы, которая позиционирует себя как премиальный ресурс, могут предлагать и другие авторы. Лучшие из них получат доступ к площадке и размещению своих ролики в тематических каналах и даже на главной стране «Яндекса». Каждый загруженный ролик будет проходить модерацию.

Денис Имполитов, руководитель «Яндекс.Эфира»: Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь талантливым людям заявить о себе и завоевать популярность. Новым авторам непросто добиться успеха на давно существующих платформах. В «Эфире» найдётся место как для признанных профессионалов, так и для тех, кто только начинает свой творческий путь, но уже делает качественный видеоконтент.

Также блогеры смогут зарабатывать на размещении рекламы. Блогерам будут доступны различные способы монетизации, от показа мультироллов до нативной интеграции брендов в контент. Компания также планирует финансово поддерживать талантливых авторов, помогать им в создании и продвижении контента.

Новые возможности откроются и для пользователей «Яндекс.Дзена», которые профессионально создают видеоконтент.