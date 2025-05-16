«Яндекс Еда» превращает карточки ресторанов в медиаплатформу

«Яндекс Еда» запускает новую функцию, которая превратит карточки ресторанов в полноценные каналы коммуникации с пользователями. Заведения-партнеры смогут размещать внутри приложения собственный контент — фотографии, видео, новости, анонсы и закулисные истории — делая тем самым свои страницы микромедиа.

Теперь рестораны смогут делиться визуальными материалами об интерьере, процессом приготовления блюд, новостями об открытии летних веранд и запуске сезонных акций. Добавление контента будет бесплатным: сначала — через специальную форму, позже — через обновленный личный кабинет «Яндекс Еда Вендор».

Инициатива направлена на повышение вовлеченности пользователей и усиление визуального контакта с брендом. Как показывают внутренние данные сервиса, 31% пользователей ориентируются на меню при выборе ресторана, 27% — на фотографии блюд, а 60% внимательно изучают фото интерьеров. Почти каждый второй (41%) читает описания заведений, чтобы принять решение о заказе.

Система рекомендаций «Яндекс Еды» будет продвигать контент, основываясь на пользовательских предпочтениях и истории взаимодействий в приложении. Тестирование и MVP-запуск платформы для собственного контента ресторанов-партнеров в «Яндекс Еде» запланированы на лето 2025 года.