Домашний сад и сборка мебели: «Яндекс.Дзен» снял ролики об увлечениях пользователей

«Яндекс.Дзен» запустил рекламную кампанию об увлечениях. Она посвящена идее о том, что пользователи могут увидеть материалы авторов и вдохновиться на новое хобби. Блогеры «Дзена» поделились своими увлечениями, а режиссер Александр Иринархов снял ролики, герои которых нашли занятия по душе после того, как посмотрели видео блогеров платформы, рассказала Sostav пресс-служба компании.
Жизнь героев меняется после открытия новых талантов и увлечений: один из них превращает свою городскую квартиру в оранжерею, другая героиня начинает собирать мебель и вырезать из дерева игрушки, а третий — открывает в себе интерес к путешествиям по России.
Знания также могут выступить в качестве увлечения. Так, герой одного из роликов кампании почерпнул знания о птицах из постов «Дзена» и смог поделиться ими с друзьями во время совместного отдыха на природе.
В своих каналах в «Дзене» историями о необычных хобби поделились блогеры и эксперты: Стас Просто Класс, Сергей Штепс, Виктор Сонькин, Роман Супер, Игорь Рыбаков, Владимир Севриновский и другие.
Кампанию поддержали знаменитости. Выяснилось, что Дарья Малыгина занимается керамикой, Ксения Дукалис играет в видеоигры на Playstation, Ирина Горбачева выращивает домашние растения, а Денис Кукояка увлекается дизайном одежды.
Александр Иринархов, режиссер:
Поиск любимого дела и источника мотивации, чтобы следовать своим увлечениям, — это тема, важная для каждого. Например, я начинал заниматься режиссурой давно, еще во времена, когда не было полноценных авторских блогов на эту тему. Но и тогда достижения и опыт других людей сыграли ключевую роль в том, чтобы я сам стал режиссером. Я просто смотрел, что делают другие и все лучше понимал, что смогу достичь результата не хуже.
Евгения Пономаренко, директор по маркетингу «Яндекс.Дзена»:
Хобби не обязательно выбирают — иногда оно появляется внезапно. Однажды ты случайно видишь статью от человека, который горит своим делом, открываешь ее, читаешь и думаешь: «Ух ты, я тоже так хочу!» Так я вдохновилась на занятия крав-мага, когда нашла в «Дзене» классный канал на эту тему.
По данным исследования «Яндекс.Дзена», хобби есть у 82% россиян, а 84% опрошенных берут информацию о своих увлечениях из блогов. Среди самых популярных хобби — чтение, музыка, рукоделие, кино и путешествия. При этом четверть респондентов считают хобби смыслом своей жизни.
Ключевые выводы исследования:
- Увлечение есть у 80% опрошенных. У каждого десятого участника опроса в возрасте от 18 до 34 лет никогда не было хобби.
- Каждый десятый респондент завел новое увлечение во время пандемии. Почти две трети опрошенных начали заниматься своим увлечением более 5 лет назад.
- Две трети опрошенных используют хобби для снятия стресса.
- Почти половина участников опроса находят время для своих увлечений каждый день.
- 50% пользователей «Дзена» тратят на хобби до 10% от своего дохода.
Состав творческой группы
«Яндекс.Дзен»:
Директор по маркетингу — Евгения Пономаренко
Старший менеджер по маркетингу — Нина Васина
Креативный директор — Светлана Попова
Арт-директор — Дмитрий Литвин
Продюсер — Зарема Ган
Менеджер по работе с блогерами — Катерина Преображенская
Бюро «Рабочее название» (продакшн):
Режиссер — Саша Иринархов
Оператор — Кирилл Грошев
Генеральный продюсер — Игорь Сайфуллин
Продюсер — Вероника Моногарова
Ассистент продюсера — Василиса Незнамова
Директор съемочной группы — Алексей Баклыков
Второй режиссер — Евгений Четвериков
Художник-постановщик — Саша Смирнова
Стилист — Аня Артамонова
Художник по гриму — Аня Беляева
Продюсер постпродакшна — Аня Писчасова
Режиссер монтажа — Женя Чернышев
Колорист — Артем Леонов
Графика — PPVFX