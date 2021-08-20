Домашний сад и сборка мебели: «Яндекс.Дзен» снял ролики об увлечениях пользователей

«Яндекс.Дзен» запустил рекламную кампанию об увлечениях. Она посвящена идее о том, что пользователи могут увидеть материалы авторов и вдохновиться на новое хобби. Блогеры «Дзена» поделились своими увлечениями, а режиссер Александр Иринархов снял ролики, герои которых нашли занятия по душе после того, как посмотрели видео блогеров платформы, рассказала Sostav пресс-служба компании.

Жизнь героев меняется после открытия новых талантов и увлечений: один из них превращает свою городскую квартиру в оранжерею, другая героиня начинает собирать мебель и вырезать из дерева игрушки, а третий — открывает в себе интерес к путешествиям по России.

Знания также могут выступить в качестве увлечения. Так, герой одного из роликов кампании почерпнул знания о птицах из постов «Дзена» и смог поделиться ими с друзьями во время совместного отдыха на природе.

В своих каналах в «Дзене» историями о необычных хобби поделились блогеры и эксперты: Стас Просто Класс, Сергей Штепс, Виктор Сонькин, Роман Супер, Игорь Рыбаков, Владимир Севриновский и другие.

Кампанию поддержали знаменитости. Выяснилось, что Дарья Малыгина занимается керамикой, Ксения Дукалис играет в видеоигры на Playstation, Ирина Горбачева выращивает домашние растения, а Денис Кукояка увлекается дизайном одежды.

Александр Иринархов, режиссер: Поиск любимого дела и источника мотивации, чтобы следовать своим увлечениям, — это тема, важная для каждого. Например, я начинал заниматься режиссурой давно, еще во времена, когда не было полноценных авторских блогов на эту тему. Но и тогда достижения и опыт других людей сыграли ключевую роль в том, чтобы я сам стал режиссером. Я просто смотрел, что делают другие и все лучше понимал, что смогу достичь результата не хуже.

Евгения Пономаренко, директор по маркетингу «Яндекс.Дзена»: Хобби не обязательно выбирают — иногда оно появляется внезапно. Однажды ты случайно видишь статью от человека, который горит своим делом, открываешь ее, читаешь и думаешь: «Ух ты, я тоже так хочу!» Так я вдохновилась на занятия крав-мага, когда нашла в «Дзене» классный канал на эту тему.

По данным исследования «Яндекс.Дзена», хобби есть у 82% россиян, а 84% опрошенных берут информацию о своих увлечениях из блогов. Среди самых популярных хобби — чтение, музыка, рукоделие, кино и путешествия. При этом четверть респондентов считают хобби смыслом своей жизни.

Ключевые выводы исследования: Увлечение есть у 80% опрошенных. У каждого десятого участника опроса в возрасте от 18 до 34 лет никогда не было хобби.

Каждый десятый респондент завел новое увлечение во время пандемии. Почти две трети опрошенных начали заниматься своим увлечением более 5 лет назад.

Две трети опрошенных используют хобби для снятия стресса.

Почти половина участников опроса находят время для своих увлечений каждый день.

50% пользователей «Дзена» тратят на хобби до 10% от своего дохода.

Состав творческой группы

«Яндекс.Дзен»:

Директор по маркетингу — Евгения Пономаренко

Старший менеджер по маркетингу — Нина Васина

Креативный директор — Светлана Попова

Арт-директор — Дмитрий Литвин

Продюсер — Зарема Ган

Менеджер по работе с блогерами — Катерина Преображенская

Бюро «Рабочее название» (продакшн):

Режиссер — Саша Иринархов

Оператор — Кирилл Грошев

Генеральный продюсер — Игорь Сайфуллин

Продюсер — Вероника Моногарова

Ассистент продюсера — Василиса Незнамова

Директор съемочной группы — Алексей Баклыков

Второй режиссер — Евгений Четвериков

Художник-постановщик — Саша Смирнова

Стилист — Аня Артамонова

Художник по гриму — Аня Беляева

Продюсер постпродакшна — Аня Писчасова

Режиссер монтажа — Женя Чернышев

Колорист — Артем Леонов

Графика — PPVFX