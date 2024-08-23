При поиске видео в «Яндексе» можно исключить площадки с медленной загрузкой

В поиске «Яндекса» по видео пользователи теперь могут включить фильтр, чтобы видеть ролики только с тех платформ, где нет проблем с загрузкой контента, сообщили Sostav в компании.

Новая функция поможет быстрее найти нужное видео, отмечают в «Яндексе».

Фильтр работает и на компьютерах, и на мобильных устройствах. Для того чтобы его применить, достаточно нажать кнопку. Дальше пользователь увидит выдачу роликов уже с включённым фильтром. Сервис запоминает эту настройку и применяет её по умолчанию, когда пользователь открывает поиск в следующий раз. Фильтр можно выключить в любой момент.

Всего «Яндекс» проиндексировал более 6 млрд роликов в интернете. Сейчас компания создаёт разные фильтры для того чтобы пользователи могли сами выбрать площадки, видео с которых сервис будет показывать в поисковых результатах.

Ранее «Яндекс» также внедрил детектор медленной загрузки. Этот инструмент определяет, когда ролик грузится дольше обычного, и предлагает пользователю найти такое же или аналогичное видео на других платформах.