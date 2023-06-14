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14.06.2023 в 18:40

«Яндекс» будет обучать AI-тренеров

Компания запустила школу для желающих работать с искусственным интеллектом

Компания «Яндекс» открыла школу AI-тренеров. На обучение приглашают копирайтеров, авторов, редакторов, журналистов и всех, у кого есть опыт написания и редактирования текстов.

Обучение продлится месяц, оно бесплатное, но для поступления в школу кандидатам необходимо выполнить тестовое задание. Будут как заочные, так и очные этапы обучения. Студенты смогут не только изучить лекции, но и принять участие в практикумах, хакатонах с экспертами и разработчиками в московском офисе «Яндекса».

Студентам из других городов компания готова оплатит проезд и проживание в Москве на время очного этапа. В компании утверждают, что нуждаются в сотнях AI-тренеров, но специалистов сложно найти, поскольку профессия совсем новая.

Лучшие ученики программы смогут претендовать на работу в «Яндексе» — стать участниками в команде нейросети YandexGPT.

Ранее «Яндекс», а также VK и «Ростелеком» начали поиск гуманитариев для работы с искусственным интеллектом. «Яндекс» предлагал профессиональным редакторам, журналистам, филологам, педагогам и сотрудникам других гуманитарных областей стать AI-тренерами или их руководителями.

Задача AI-тренера — обучить текстовую нейросеть, чтобы она умела отличать достоверные источники от недостоверных и меньше ошибалась.

Яндекс Искусственный интеллект AI AI-тренер
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