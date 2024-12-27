«Яндекс» купил сервис аренды зарядных устройств «Бери заряд!»

«Яндекс» приобрел сервис «Бери заряд!» и выделит его в отдельное бизнес-направление вместе с другими арендными сервисами «Яндекс Go» — каршерингом, самокатами и велосипедами. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».

Новое бизнес-направление возглавит операционный директор «Яндекс Go» Артем Молчанов. Сотрудники «Бери заряд!» продолжат развивать сервис под его руководством.

Основной задачей нового направления является упрощение передвижения людей по городу. Команда «Бери заряд!» сосредоточится на развитии арендной инфраструктуры: будет расширять географию и наращивать число зарядных станций и транспортных средств в местах, где они наиболее востребованы.

Команда намерена привлекать новых партнеров на условиях франшизы, чтобы быстрее внедрять арендную инфраструктуру.

В первом квартале 2025 года в «Яндекс Go» появится аренда зарядок. В течение двух лет «Яндекс» вложит в распространение зарядных станций больше 2 млрд руб.

О том, что «Яндекс» может купить сервис «Бери заряд!», стало известно в сентябре 2024 года. Ранее переговоры о продаже велись с МТС.