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18+
05.02.2025 в 16:40

«Яндекс» в 12 раз ускорил блокировку мошенников в рекламе с помощью ИИ

В прошлом году было заблокировано около 300 тысяч аккаунтов недобросовестных рекламодателей

«Яндекс» в 12 раз повысил скорость обнаружения и блокировки мошеннических рекламных аккаунтов благодаря технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Об этом Sostav сообщили в компании.

Всего в 2024 году «Яндекс» заблокировал около 300 тыс. аккаунтов рекламодателей, нарушавших правила размещения в «Директе», что на 40% больше, чем годом ранее.

Одной из основных угроз остается фишинг. При этом недобросовестные рекламодатели, пытаясь обойти правила, уже после прохождения модерации меняют контент на сайте на фишинговый. Для борьбы с этим «Яндекс» использует десятки машинных моделей, которые отслеживают изменения в контенте и оперативно блокируют подозрительные объявления.

Алексей Гончаров, заместитель коммерческого директора по качеству «Яндекса»:

Ежедневно на модерацию поступает более 230 млн рекламных объявлений. По статистике, на 1 млн хороших приходится примерно 100 баннеров мошенников. Отследить злоумышленников при таком объеме — непростая задача: мошенники придумывают новые способы обхода модерации.

Мы используем десятки различных эвристик, чтобы находить новые виды мошенничества, а также задействуем YandexGPT для поиска подозрительных текстов, анализируем различные данные об объявлениях, чтобы как можно быстрее находить и блокировать мошенников.

В 2024 году компания заблокировала более 3 тыс. рекламных доменов, связанных с кражей данных через QR-коды, а также запретила участие в рекламной сети более 20 тыс. сайтов, 4 тыс. приложений и около 29 тыс. Telegram-каналов.

Яндекс Мошенники фишинг интернет-мошенники
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