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03.12.2024 в 12:42

«Яндекс» приобрел платформу для совместной работы и обучения Pruffme

Ранее компания использовала ее решения для создания своего сервиса онлайн-досок

«Яндекс» купил платформу Pruffme, которая включает сервисы для создания онлайн-досок и организации вебинаров и видеоконференций. О закрытии сделки Sostav сообщили в компании.

Решения Pruffme использовались при создании сервиса для работы с интерактивными досками «Яндекс Концепт». Он был запущен в сентябре 2024 года.

«Их [решения Pruffme] удалось быстро интегрировать в платформу, которую разработала команда «Яндекс 360». В процессе совместной работы над продуктом «Яндекс» оценил опыт команды партнера и договорился о долгосрочном стратегическом развитии уже в рамках "Яндекс 360"», — пояснили в компании.

Там добавили, что сделка позволит объединить опыт команд «Яндекса» и Pruffme и использовать его для «дальнейшего развития продуктовой линейки «Яндекс 360», в том числе сервиса «Концепта» и инструментов видеосвязи».

Отмечается, что клиенты Pruffme сохранят полный доступ ко всем инструментам и смогут дальше использовать сервисы платформы.

Pruffme работает на рынке девять лет, в числе ее клиентов свыше 4 тыс. различных компаний и вузов. Выручка ООО «Пруффми» в 2023 году составила 97,85 млн руб., чистая прибыль — 2,11 млн руб.

Яндекс Pruffme
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