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22.11.2024 в 13:10

«Яндекс» выпустил корпоративный браузер для iOS

Компания также обновила версию для Android

«Яндекс» представил корпоративный браузер для iOS. До этого мобильный «Яндекс Браузер» для организаций был доступен для устройств на базе Android. Об этом Sostav сообщили в компании.

«Браузер» работает как в обычном, так и в «планшетном» режиме. В нем представлены инструменты для управления парком корпоративных устройств.

Как и в версии для других платформ, «Браузер» для iOS интегрирован с «Консолью управления» — веб-инструментом для администрирования парка браузеров.

Отмечается, что в «Браузере» для iOS есть функция разграничения корпоративных и личных данных. «С её помощью можно предотвратить случаи, когда сотрудник случайно сохраняет корпоративные данные в личных облачных пространствах, а личные данные — в корпоративных облаках», — пояснили в компании.

Также «Браузер» содержит технологии защиты от вирусных атак и фишинга, а также технологии защиты от утечки данных через печать, скриншоты, выгрузку данных на внешние хранилища, в память устройства и так далее. Кроме того, «Браузер» поддерживает технологию цифровых водяных знаков.

Как рассказали в «Яндексе», все возможности «Браузера» для iOS есть в версии для Android, которая была обновлена. Она получила функцию трансляции событий безопасности в системы мониторинга и управления событиями безопасности, а также возможность работы в режиме агента внешней системы защиты от утечки данных, если такая используется в организации.

Напомним, что «Яндекс» выпустил мобильную версию «Браузера» для организаций в декабре 2023 года.

Яндекс Android iOS
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