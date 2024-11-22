«Яндекс» выпустил корпоративный браузер для iOS

«Яндекс» представил корпоративный браузер для iOS. До этого мобильный «Яндекс Браузер» для организаций был доступен для устройств на базе Android. Об этом Sostav сообщили в компании.

«Браузер» работает как в обычном, так и в «планшетном» режиме. В нем представлены инструменты для управления парком корпоративных устройств.

Как и в версии для других платформ, «Браузер» для iOS интегрирован с «Консолью управления» — веб-инструментом для администрирования парка браузеров.

Отмечается, что в «Браузере» для iOS есть функция разграничения корпоративных и личных данных. «С её помощью можно предотвратить случаи, когда сотрудник случайно сохраняет корпоративные данные в личных облачных пространствах, а личные данные — в корпоративных облаках», — пояснили в компании.

Также «Браузер» содержит технологии защиты от вирусных атак и фишинга, а также технологии защиты от утечки данных через печать, скриншоты, выгрузку данных на внешние хранилища, в память устройства и так далее. Кроме того, «Браузер» поддерживает технологию цифровых водяных знаков.

Как рассказали в «Яндексе», все возможности «Браузера» для iOS есть в версии для Android, которая была обновлена. Она получила функцию трансляции событий безопасности в системы мониторинга и управления событиями безопасности, а также возможность работы в режиме агента внешней системы защиты от утечки данных, если такая используется в организации.

Напомним, что «Яндекс» выпустил мобильную версию «Браузера» для организаций в декабре 2023 года.