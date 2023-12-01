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01.12.2023 в 16:38

Нижегородское УФАС оштрафовало «Яндекс» на 200 тысяч рублей за рекламу медоборудования

В объявлении, которое распространяла компания, отсутствовал дисклеймер о возможных противопоказаниях

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало «Яндекс» на 200 тыс. руб. за нарушение закона «О рекламе», сообщает пресс-служба ведомства.

В рекламе, которая распространялась в поисковой системе «Яндекса», предлагалось купить кварцевый облучатель. Однако в объявлении отсутствовал дисклеймер с предупреждением о возможных противопоказаниях.

В ведомстве напомнили, что право потребителя на получение информации о противопоказаниях и необходимости получения консультации врачей обеспечивает защиту его законных интересов в момент просмотра рекламы медицинских услуг.

Регулятор подчеркнул, что создание рекламных публикаций и управление ими в «Яндекс Директе» проходит в соответствии с установленными правилами. Компания обязалась самостоятельно включать предупреждения в объявления. За несоблюдение требований «Яндекс» привлечён к административной ответственности.

В октябре Нижегородское УФАС установило, что рекламное объявление биологически активной добавки (БАД) «Ахиллан», рекламораспространителем которого выступал «Яндекс», не сопровождалось предупреждением о том, что препарат не является лекарственным средством. Служба возбудила административное дело.

В августе Санкт-Петербургское УФАС установило, что «Яндекс» нарушил закон «О рекламе». До этого против компании возбудили дело за отсутствие пометки, что товар не является лекарственным средством в рекаме БАДов.

Яндекс ФАС УФАС Реклама Нижегородское УФАС
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